Jovem é executado a tiros em mata de Betim

Um jovem, de idade aparente de 20 anos, foi morto com tiros na cabeça e no peito no meio de uma trilha no Bairro Parque do Cedro, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime aconteceu na noite dessa quinta-feira (31/7).

A Polícia Militar foi acionada pelo 190 por uma pessoa que afirmou que “não viu nada”. No local, a vítima foi encontrada caída no chão, com marcas de tiro na cabeça e exposição de massa encefálica.

De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem vestia uma blusa cinza com o nome de uma empresa de jardinagem, calças jeans e botinas.

Foi registrado que há uma suspeita da identidade dele, mas, como ele não portava documentos, não foi confirmado. Até o fechamento da ocorrência, nenhuma pessoa reconheceu o corpo.

Segundo a perícia, a vítima foi atingida por pelo menos 11 tiros, sendo quatro deles tendo atingido o rosto, enquanto sete atingiram o tórax. Conforme os registros, a região da cabeça tinha outras perfurações, mas não foi possível precisar a quantidade.

No local, também foram encontradas quatro cápsulas de pistola calibre .40. Nenhuma testemunha ou câmera de segurança foi encontrada na área, considerada erma.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O corpo foi removido ao Instituto Médico-Legal (IML) para exames e o caso segue sob investigação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).