URT é multada pela Prefeitura pelo uso de fogos de artifício

O clube União Recreativa dos Trabalhadores (URT) foi multado pela Prefeitura de Patos de Minas (MG), no Centro Oeste de Minas, por usar fogos de artifício sonoros no último domingo (3/8), durante a abertura do jogo contra o North Esporte Clube, no Estádio Zama Maciel. A diretoria do time nega o uso de fogos com estampido. A multa aplicada foi de R$167,10.



O Município informou nesta segunda (04/08) sobre a notificação e execução da multa contra o clube patense, que disputava o primeiro jogo da final do Módulo II do Campeonato Mineiro. A partida terminou em zero a zero.



Desde 2021, é proibido não só o uso como a comercialização de fogos de artifício sonoros, inclusive em eventos esportivos, devido aos impactos causados a pessoas com hipersensibilidade auditiva, bebês, idosos e animais.



Apesar disso, a diretoria do time informou que "todos os fogos utilizados dentro de campo e de responsabilidade da URT são fogos com efeitos apenas visuais, não sendo utilizados fogos com efeito de ruídos".



A presidência da URT diz, inclusive, ter apresentado documentação que comprova que "os fogos que são de sua responsabilidade são utilizados apenas dentro do campo, manuseados por um profissional contratado e capacitado, não são acendidos por indução inflamável e nem manual, os mesmos são operados por sistema de disparo eletrônico através de controle remoto".

O Clube diz que também não se responsabiliza por ultilização de fogos com estampido fora do estádio.