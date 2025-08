Minas entrega na próxima semana plano para enfrentar colapso nas prisões

A composição do comitê que discutiu o plano foi alvo de críticas por parte de representantes da sociedade civil. “Deixar a população fora desse comitê é aprofundar a distância entre o discurso e a prática, é escolher o caminho da exclusão ao invés da participação. Somos nós que vivemos, são os nossos que estão sofrendo", disse Míriam Estefânia dos Santos, presidente da Associação de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade, em audiência pública no início de julho.

e assinada oficialmente nessa terça-feira (5/8), em uma solenidade fechada à imprensa que contou com a presença do presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), desembargador Luiz Carlos Corrêa Junior, e do governador Romeu Zema (Novo). As mais de 300 metas previstas para os próximos três anos envolvem desde questões estruturais — como vagas, alimentação e saúde — até o aprimoramento da gestão processual, com foco na ressocialização.

A estruturação do plano mineiro foi resultado de quase três meses de debates conduzidos pelo Comitê de Políticas Penais de Minas Gerais, criado especialmente para essa tarefa. O grupo reuniu representantes do Tribunal de Justiça, Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e Assembleia Legislativa.

A estruturação do plano mineiro foi resultado de quase três meses de debates conduzidos pelo Comitê de Políticas Penais de Minas Gerais, criado especialmente para essa tarefa. O grupo reuniu representantes do Tribunal de Justiça, Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e Assembleia Legislativa.

Após a entrega do plano ao STF, o documento ainda será analisado pela Suprema Corte e poderá ser devolvido para ajustes. O CNJ será responsável pelo monitoramento semestral do andamento das metas e da implementação de cada eixo do programa nos estados.

Após a entrega do plano ao STF, o documento ainda será analisado pela Suprema Corte e poderá ser devolvido para ajustes. O CNJ será responsável pelo monitoramento semestral do andamento das metas e da implementação de cada eixo do programa nos estados.

Com a crise reconhecida internamente, o Tribunal de Justiça repassou R$ 1,3 bilhão do Fundo Judiciário ao governo do estado por meio de um termo de cooperação. O montante, segundo o desembargador, é destinado a obras emergenciais, como a criação de cinco mil novas vagas e a reforma das cozinhas industriais dos presídios para voltar a produção dos alimentos dentro das unidades.

Com a crise reconhecida internamente, o Tribunal de Justiça repassou R$ 1,3 bilhão do Fundo Judiciário ao governo do estado por meio de um termo de cooperação. O montante, segundo o desembargador, é destinado a obras emergenciais, como a criação de cinco mil novas vagas e a reforma das cozinhas industriais dos presídios para voltar a produção dos alimentos dentro das unidades.

O incômodo é reforçado pela deputada estadual Bella Gonçalves (Psol), integrante da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, que criticou a falta de representatividade social no comitê e o desequilíbrio entre os poderes institucionais. “A formulação e aprovação do plano foram marcadas por uma lógica pouco democrática, com desequilíbrio entre os poderes institucionais e a sociedade civil, o que compromete sua legitimidade”, disse em nota.

A parlamentar também condenou o argumento de “limites orçamentários” para justificar a omissão estatal. “Direitos fundamentais não são opcionais — são obrigações constitucionais que exigem ação imediata, responsabilidade institucional e vontade política”.





A magnitude do problema carcerário em Minas acompanha a própria extensão territorial do estado e, como em outros assuntos, espelha o tamanho da complexidade brasileira. Segundo números da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), segmentados pelo Núcleo de Dados do Estado de Minas, o estado tem hoje 72.568 pessoas privadas de liberdade para 58.644 vagas. A taxa de superlotação é de 66,8%.

Juíza mineira no comando nacional



A designação da juíza Solange Riemma, que também é corregedora de uma unidade prisional no Triângulo Mineiro, como coordenadora nacional do Pena Justa foi comemorada pelo TJMG. “Ela agora está em Brasília em treinamento para a posse, e vai ser uma pessoa próxima aqui de Minas”, informou o desembargador Faleiros.





Durante audiência pública realizada na Assembleia Legislativa no mês passado, a juíza defendeu que o foco do programa está em atacar as causas estruturantes das violações de direitos dentro das prisões. “Acredito que aquela pessoa precisa se recuperar, se transformar, porque ele volta. E como essa pessoa volta na minha comunidade se eu não trabalhar com ela efetivamente? Parece que todo mundo acha que essas pessoas vão se acumulando, vão se coisificando, e nós esquecemos que são seres humanos que darão o tom para a nossa futura geração”, afirmou a coordenadora do GMF/TJMG.





Ela também destacou que o compromisso do Estado com a mudança não pode ser apenas simbólico. O próprio Judiciário reconhece, porém, que o caminho será longo. "Nós estamos nos comprometendo em ter uma responsabilidade de que cada cidadão é cidadão entenda que nós não temos prisão perpétua, felizmente no Brasil. Não vai ser agora no dia 11 de agosto que nós vamos mudar isso. Nós estamos nos comprometendo em ter uma responsabilidade de que cada cidadão e cidadã entenda que nós não temos prisão perpétua, felizmente, no Brasil", disse Solange na audiência.