PCMG investiga atropelamento de ônibus rural que matou criança de 12 anos

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga um caso de atropelamento de um ônibus rural que matou um menino de 12 anos. A tragédia aconteceu na noite desta segunda-feira (4/8) em via pública de Frutal, no Triângulo Mineiro, no cruzamento das ruas Uberlândia e Campo Florido. O condutor do ônibus, de 43 anos, foi liberado após prestar depoimento.

Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros de Frutal, tenente Jeferson Velasco, no momento em que os bombeiros chegaram no local do acidente, Thalisson Ricardo Moraes Mendes estava morto embaixo da roda dianteira do ônibus com sua bicicleta. "Ele morreu devido ao esmagamento do abdômen e tórax", disse o tenente.

Ainda conforme o tenente Velasco, após os trabalhos da perícia da PCMG, o corpo da vítima foi retirado debaixo do ônibus com o uso de uma empilhadeira, que levantou a parte dianteira do veículo.

Segundo relato do motorista no boletim de ocorrência da Polîcia Militar (PMMG), o ônibus seguia pela Rua Campo Florido, quando, de repente, a criança que seguia pela Rua Uberlândia, atravessou a via e avançou o sinal de parada obrigatória.

Por meio de nota, a PCMG declarou que a perícia oficial esteve no local. Segundo a corporação, o motorista prestou esclarecimentos aos militares que atenderam a ocorrência e realizou o exame de etilômetro, com resultado negativo. "O homem foi conduzido e ouvido pela Delegacia de Plantão em Frutal e liberado a seguir. Um inquérito policial foi instaurado, e ele segue sendo investigado", finalizou a nota.