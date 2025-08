MG: bombeiros buscam restos mortais de mulher grávida queimada pelo ex

Uma busca de com cães está sendo realizada desde o início desta quarta-feira (6/8) no município de Pouso Alegre, Região Sul de Minas. Militares estão realizando varreduras pela cidade, após um homem de 23 anos confessar que jogou o corpo carbonizado da companheira, de 25 anos, grávida de três meses, em três locais diferentes da cidade.

Segundo o CBMMG, restos humanos já foram localizados em um aterro sanitário e entregues à Polícia Civil.

O suspeito foi preso na última terça-feira (5/8) pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Ele confessou ter matado a companheira depois de uma discussão.

De acordo com a PM, a vítima estava desaparecida desde quinta-feira (31/7). A irmã dela acionou a polícia após não conseguir contato por um longo período.

O homem contou que, na noite de quarta-feira (30/7), após uma discussão, decidiu dormir em outro cômodo da casa. Ainda segundo ele, durante a madrugada, a mulher teria chutado a porta e entrado no quarto com uma arma de fogo. Ao tentar tirar a arma da mão dela, teria ocorrido um disparo acidental, atingindo o peito da vítima.

Na versão apresentada à polícia, o suspeito disse que queimou o corpo no mesmo dia e, na sexta-feira (1/8), colocou os restos mortais em sacos plásticos, descartando-os em três locais: uma caçamba de lixo às margens da BR-459, na lagoa do Ipiranga e um terreno abandonado.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o homem retira os sacos do porta-malas do carro e os coloca na caçamba de lixo. No dia seguinte, um caminhão de coleta recolheu o material. O que levou o CBMMG a procurar pelo corpo em um aterro da cidade.

Os bombeiros foram acionados após a confissão, no fim da tarde dessa terça, mas as buscas foram iniciadas apenas na manhã desta quarta-feira (6/8), em um aterro da cidade. A arma de fogo usada no crime ainda não foi localizada.

O suspeito permanece preso e foi encaminhado à Delegacia Regional de Polícia Civil de Pouso Alegre.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos