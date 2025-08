Motorista é preso por tráfico após denúncia de 'delivery' de drogas

Um serviço de “delivery de drogas” flagrado por moradores de um condomínio levou um homem de 35 anos à prisão por tráfico de drogas em Nova Lima (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (5/8).

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) recebeu denúncias anônimas de que o motorista de um VW Polo fazia entregas de drogas no Estância Serrana. Os militares se posicionaram perto da entrada do condomínio e flagraram o motorista do carro entregando um pacote a um motociclista, que o pagou em dinheiro vivo.

Conforme os registros, os militares abordaram os dois condutores e o motociclista fugiu. Ele abandonou o pacote e fugiu pela contramão da BR-040. Localizado o objeto, foi confirmado que o conteúdo era maconha.

O motorista foi identificado e, em busca veicular, foram encontrados R$ 450 em espécie. Segundo a PM, o carro estava com um forte odor de maconha e nele também estavam um pacote de skunk e uma balança de precisão com resquício da droga.

Questionado, o motorista admitiu que fazia a venda de drogas e que tinha mais na casa dele. Já no endereço, no bairro Bosque da Ribeira, foram encontrados seis pacotes de skunk, três porções de haxixe, uma máquina de cartão e outras duas balanças de precisão.

Em uma gaveta, também foi localizado um revólver de calibre 357, com diversas munições 9mm.

Na casa, também estavam dois jovens de 21 e 22 anos que, segundo o motorista, foram a convite dele. De acordo com a polícia, o veículo usado no tráfico de drogas é do pai de uma das testemunhas, que sabia a finalidade pela qual o homem pegava o carro emprestado.

O carro foi removido ao pátio credenciado e o homem, levado preso à Delegacia da Polícia Civil em Nova Lima (MG).