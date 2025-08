MG: polícia descobre plantação de maconha 'gourmet' vendida a R$ 8 mil o kg

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil realizou, nessa quinta-feira (31/7), a Operação THC, que resultou na descoberta de uma grande plantação de maconha na zona rural de Cascalho Rico (MG), na Região do Triângulo. Foram descobertos quatro mil pés da planta. No total, quatro pessoas estão presas, sendo três mulheres, todas de 36 anos, e um homem, de 46. Um menor, de 17 anos, foi apreendido.

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, sendo dois na zona rural de Cascalho Rico e três nos bairros Jardim Ipanema e Mansões do Aeroporto, em Uberlândia (MG). Os policiais encontraram nesses endereços 15 quilos de flores de maconha, espingardas e munições.

Segundo as investigações, os presos integravam uma organização criminosa envolvida no cultivo, beneficiamento e venda de maconha considerada “gourmet”, droga com valor comercial mais elevado. O quilo de maconha era vendido a R$ 8 mil.

Duas das mulheres foram presas em Uberlândia. Com elas, estavam três armas e 576 munições. Em Cascalho Rico, foi encontrada a lavoura de maconha, que, além dos 4 mil pés, tinha uma estrutura para o cultivo da droga, com irrigação especial, iluminação artificial e material para o beneficiamento.

No local do beneficiamento, um casal foi preso e seu filho, apreendido. Eles seriam os responsáveis pela manutenção. A família disse aos policiais que a lavoura era cultivada em uma área de aproximadamente 3 mil metros quadrados e que exigia cuidados especiais para o beneficiamento da planta, em razão da maior concentração do THC.

Os quatro presos responderão pelos crimes de tráfico, porte de armas e organização criminosa. Já o adolescente foi levado ao Juizado Especial da Infância e da Juventude de Araguari.

Coromandel

Esta foi a segunda grande descoberta de plantio de maconha pela Polícia Militar somente nesta semana. A primeira foi na última segunda-feira (28/7), em Coromandel (MG), no Alto Paranaíba. Lá, havia seis mil pés.

O plantio vinha sendo procurado há cerca de dois meses, depois de uma abordagem feita pela PM, em Uberlândia. A plantação tinha estrutura de fazenda, com irrigação para as plantas de maconha e iluminação especial para garantir o crescimento. A maior parte delas tinha 1,5 metro de altura.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A fazenda fica no distrito de Santa Rosa dos Dourados, num local de difícil acesso, em meio à mata e com cercas para impedir a visualização por terra. Três homens que estavam no local no momento em que a PM chegou conseguiram fugir.