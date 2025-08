Frustrada com relacionamentos, mineira faz o jiló do amor

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O que era para ser uma sobremesa apaixonada virou desabafo bem-humorado nas mãos da moradora de Malacacheta, no Vale do Mucuri, Flávia Couy. Em vez do famoso morango do amor, ela criou o "jiló do amor" — uma versão amarga que representa, segundo ela, os altos e baixos dos relacionamentos.

"A relação começa docinha, e muitas vezes, no final termina amarga", diz Flávia no vídeo que vem circulando nas redes sociais. Com voz firme e um sorriso irônico, ela mostra o fruto coberto com caramelo, como o doce viral.

O quitute não é apenas provocação: é também uma forma de expressão. "Lancei no intuito de representar um amor frustrado que aconteceu comigo e com muitas outras pessoas. Porque a vida não é só doce. A gente vive várias fases", explicou a criadora do “jiló do amor” a uma página local.

Flávia, que faz salgados para vender, contou que não ia comer a novidade sozinha. "Eu, meu filho e os amigos. Porque relação é no doce e no amargo da vida!", declarou.

O bombom chamado "morango do amor" virou uma febre e tem sido tão procurado que donos de confeitarias tiveram que alterar a rotina para se dedicar à produção. Divulgação Millena Moreira No Espírito Santo teve confeitaria que parou de fazer qualquer outro doce para se dedicar exclusivamente ao morango. Divulgação Millena Moreira O bombom é inspirado na tradicional maçã do amor. Confeiteiros dizem que o doce já existia, mas ganhou força por causa da repercussão na Internet. Greudin wikimedia commons Só que já tem gente errando no ponto do caramelo que reveste o bombom. Ficou muito duro. Houve casos em que pessoas quebraram os dentes. E vários posts e memes estão nas redes sociais. Reprodução redes sociais O bombom é feito com morango, brigadeiro e uma casquinha crocante cristalizada feita de açúcar caramelizado.E é aí que mora o "perigo". Divulgação Millena Moreira A confeiteira Camila Moreira, do Rio de Janeiro, viralizou ao quebrar o dente ao provar a sobremesa que ela tinha feito. Ela gravava na hora e tentou manter a naturalidade. "Mas não sabia se estava comendo a casquinha ou meu dente". Reprodução redes sociais Em vídeo que também ficou viral, uma mulher identificada como Jessica Isaias Wuitschik, do Rio Grande do Sul, perdeu a prótese dentária na primeira mordida. Reprodução redes sociais O morango sempre cai muito bem com chocolate, o que facilita. Trata-se de um pequeno fruto vermelho, doce e suculento, cultivado e apreciado por seu sabor e valor nutricional. Mas, na mesa, é bem mais que isso. Versátil, cai bem em grande variedade de guloseimas. Divulgação Millena Moreira O morango , originário da Europa, na verdade é considerado um pseudofruto (termo que se refere ao fruto oriundo de uma só flor). Imagem de Jorge Lujan por Pixabay Existem várias espécies de morango, sendo a fragaria a mais comum, cultivada em várias partes do mundo. Imagem de Filip Filipovi? por Pixabay O morango é uma fruta rica em vitamina C, A, E, B5 e B6, além de potássio, cálcio, ferro, selênio e magnésio. Imagem de Peter por Pixabay O morango possui poucas calorias e contém boa concentração de água e fibras, o que ajuda a aumentar a sensação de saciedade entre as refeições. Imagem de Petra por Pixabay Os morangos também são ricos em flavonoides, importantes agentes antioxidantes no organismo dos seres humanos. Imagem de Petra D. por Pixabay O consumo do morango ajuda a diminuir o colesterol, melhorar a capacidade cognitiva e prevenir doenças como Alzheimer e câncer. Imagem de Pexels por Pixabay Além disso, o morango equilibra os níveis de açúcar no sangue, sendo uma fruta ideal para incluir nas dietas para baixar o peso e controlar a diabetes. Imagem de hartono subagio por Pixabay O morango também auxilia no bom funcionamento do sistema digestivo e no processo de cicatrização de ferimentos, além de ter ação anti-inflamatória. Imagem de Petra por Pixabay Além desses benefícios, ainda controla a pressão arterial, regula o açúcar no sangue, ajuda a manter a pele firme e a fortalecer o sistema imunológico. Imagem de Tikovka1355 por Pixabay No entanto, antes de consumir a fruta, é importante lavar e desinfetar bem o morango, pois é um dos alimentos que mais recebem agrotóxicos. Imagem de Dmitriy por Pixabay Por ser muito frágil e sensível, exige um controle maior para combater as pragas. Além disso, os pequenos furinhos facilitam o acúmulo de resíduos químicos. Imagem de romanov por Pixabay Essa fruta pode ser consumida de diferentes maneiras, tanto em sua forma natural como incluída em sucos, vitaminas, iogurtes ou saladas. YouTube/TV Catia Fonseca O morango é uma das frutas que mais combinam com o leite, o que abre um leque de possibilidades, sendo ingrediente frequente de sobremesas cremosas. Imagem de Blandine JOANNIC por Pixabay Da mesma forma, é um sabor muito difundido em produtos matinais, gelatinas e geleias tanto por empresas de fabricação em massa como por microempreendedores. Imagem de Markus Spiske por Pixabay O morango é uma das frutas mais versáteis para a produção de doces e biscoitos em escala industrial. E também para bolos e tortas, com recheios ou coberturas apreciados por muitos consumidores. Por ser uma fruta bonita, também é largamente usado em confeitarias para a produção artesanal de guloseimas que, além de saborosas, ficam lindamente decoradas à mesa. reprodução/ Coisas do Japão Agora vamos falar dos maiores produtores dessa fruta que é tão procurada pelos consumidores tanto pelos benefícios quanto pelo gosto e a versatilidade de uso na cozinha. Imagem de jacqueline macou por Pixabay A China é o maior produtor mundial de morangos, com uma produção de 3,3 milhões de toneladas. Na sequência aparecem os Estados Unidos com 1 milhão de toneladas e o Egito com 597 mil toneladas. Imagem de beauty_of_nature por Pixabay Outros produtores notáveis ??de morango no mundo são a Turquia, Espanha, Rússia, Polônia e Marrocos, além do Brasil , que também tem uma grande produção da fruta. Imagem de Beth Thomas por Pixabay No Brasil, o estado de Minas Gerais é o principal produtor de morangos respondendo por cerca de 60% do total. Mais de 40 mil toneladas por ano. Imagem de Matthias Böckel por Pixabay Em seguida aparecem os estados do Rio Grande do Sul, com 26% e São Paulo, com 15%. Imagem de Ramon Perucho por Pixabay Voltar Próximo

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nos comentários, o vídeo gerou risos, empatia e muitas teorias. "Acho que foi um desabafo", escreveu um internauta. "Tá difícil hoje em dia. Pode fazer até o ouro do amor, que pra muitos o amor esfriou... melhor fazer o picolé do amor! Kkkkkkk", brincou outro. "Essa tá comendo o pão que o diabo amassou, tá revoltada”, escreveu um terceiro.