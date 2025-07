Entenda o sucesso do morango do amor, o doce caramelizado que virou febre nas redes sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Híbrido entre bombom de morango e maçã do amor, o morango do amor tem dado o que falar nas redes sociais. Vídeos ensinando a receita, provando o doce e até memes sobre o assunto somam milhões de visualizações no Instagram e no TikTok.

A guloseima, aparentemente simples, consiste em um morango envolto por brigadeiro branco, geralmente feito com leite em pó e uma fina camada de açúcar caramelizado vermelho. A origem exata do doce é difícil de rastrear, mas a combinação não é nova, há anos circulam receitas similares ou até mesmo idênticas ao item que virou febre recentemente.

Nas redes sociais, diversos confeiteiros alegam serem os precursores do preparo ?e outros da trend que tomou conta das redes sociais. Eliezer Lima (@elitourr), que se diz responsável pela viralização do morango do amor, publicou um vídeo provando a sobremesa de sua confeitaria no dia 30 de abril. O post chegou a mais de 1,2 milhão de visualizações no TikTok.

Na época, o doce de fato ainda não era sucesso nacional, mas hoje já está entre os assuntos mais falados da internet brasileira. O morango do amor ganhou força total a partir da segunda metade de julho e segue em crescimento no Google Trends. Termos como "onde comprar", "receita" e "o que é" estão em destaque de buscas sobre o assunto, que parece ter viralizado em um grande efeito manada, assim como o pistache e outras comidinhas virais.

O sucesso é tanto que, além de inundar o feed de muita gente, o morango do amor também dominou a produção de confeiteiras pelo país e se tornou desejo coletivo. "As pessoas não querem comprar os outros doces, eles querem comprar morango do amor", afirma Mariana Araújo, dona da doceria Mary Cakes, em Curitiba.

Ela começou produzir os doces há menos de duas semanas, após pedidos de clientes, e afirma que atualmente o morango do amor é responsável por 90% do faturamento do seu negócio. "Não conseguimos nem colocar esse produto em sites de delivery ainda. Eu coloquei um dia, durou cinco minutos e esgotou", conta.

Segundo a doceira, a demanda está tão alta que a confeitaria vai ter que contratar ajuda extra e triplicar a produção atual ?de 200 morangos por dia? para atender os clientes. "As pessoas estão numa fila de dois dias de espera e, mesmo assim, querem manter o pedido."

Para quem não quer esperar a disponibilidade do doce nas confeitarias, produzir o próprio morango do amor em casa virou alternativa. Mas, junto às receitas que bombam nas redes, também se multiplicam os desastres culinários.

Batizados de "morango do terror" ou "morango do ódio", essa versão, ao invés da esperada crocância da casca caramelizada, vem a textura "puxenta" que gruda nos dentes.

Em algumas postagens tem até quem quebrou ou perdeu o dente tentando abocanhar o caramelo grosso demais ou no ponto errado. Também não faltam erros na cor do corante ?tradicionalmente vermelho, como o da maçã do amor?, no ponto do brigadeiro e no acabamento, com bombons grudados uns nos outros ou na embalagem, o que compromete o resultado e faz com que eles ganhem um dos apelidos jocosos.

A fama do morango do amor também abriu espaço para inúmeras variações. Surgiram o "morango do nordeste" (envolto com brigadeiro de doce de leite), o "maracujango" ou "morangujá" (com brigadeiro de maracujá). Além disso, há versões com pistache, abacaxi e praticamente qualquer sabor de brigadeiro imaginável.

Frutas como uva, banana, mexerica e até o formato desconstruído das marmitas ou travessa entraram na onda. Basta caramelizar algo com a casquinha crocante vermelha e pronto: virou "do amor".

O sucesso foi tanto que o morango do amor também chegou à confeitaria de alto padrão. O chef Diego Lozano, jurado do MasterChef Confeitaria, lançou a sobremesa, isso não é uma banana do amor, na sua confeitaria, a Levena, em São Paulo.

A criação é uma releitura da sobremesa mais famosa, "isso não é banana", com vistas à última moda culinária do país. Sai a mousse de coco original e entra um sabor morango, finalizada com uma glaçagem vermelha brilhante que imita a casquinha viral.

Nem os famosos ficaram de fora. Clara Moneke, Breno Ferreira, Samara Pink e Carlinhos Maia foram alguns dos nomes que gravaram vídeos provando a cobiçada guloseima. Teve também quem reclamou da modinha nas redes sociais, como a influenciadora Kéfera, que disse não aguentar mais o assunto.

Com adorares e detratores, a dúvida que fica é se o morango do amor terá mais durabilidade que outras trends gastronômicas, como o frozen yogurt ou a paleta mexicana.