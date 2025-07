‘Morango do amor’: versão da maçã do amor conquista as redes sociais

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A maçã do amor, tradicional doce das festas juninas, foi substituída. Agora, nas redes sociais, a sobremesa ganhou uma irmã mais nova: o morango do amor. Trata-se de um morango, envolto em brigadeiro de leite ninho e banhado na calda de açúcar, que se transforma em uma casquinha crocante.

Nas redes sociais, são milhares de vídeos ensinando a receita, pessoas degustando e até criando novos doces a partir dela. No Google Trends, a busca pelo termo “morango do amor” começou a subir no começo de julho e vem crescendo desde então.

Além dos ingredientes da receita, as buscas no Google incluem onde encontrar o doce para comprar, como fazer a calda de açúcar e quantas calorias tem um morango do amor. As pesquisas estão espalhadas por todo o Brasil, sendo Goiás, Paraná, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo e Minas Gerais os estados com maior interesse.

A maçã do amor foi criada no início do século XX, por William W. Kolb, nos Estados Unidos. Ele resolveu cobrir as frutas com calda de açúcar vermelha para decorar a vitrine de Natal. Mais do que bonitas, o doce despertou a vontade do público de comer a maçã.

Com o tempo, a receita foi adaptada para a versão com morango, mas não é possível saber exatamente quando o morango do amor surgiu. Há alguns relatos de que o doce tenha sido criado em 2020, em meio à pandemia. No entanto, só agora, em 2025, a sobremesa alcançou popularidade.

O sucesso foi tanto que novas receitas começaram a surgir, como o morango do amor de maracujá – com brigadeiro saborizado – e morango do amor coração do oceano – com brigadeiro tradicional e calda azul metalizada.

Onde encontrar

Em uma busca no Ifood, é possível encontrar algumas lojas que vendem o morango do amor aqui em BH. Os preços variam de R$ 17,90 a R$ 22,90.

Também dá para encontrar o morango do amor de maracujá no delivery. O doce custa entre R$ 17,90 e R$ 26.

Para fazer em casa

O morango do amor ganhou vários tutoriais nas redes sociais, mas todos são bem parecidos. Um dos mais famosos é o do cozinheiro Igor Rocha. Confira:

Ingredientes brigadeiro de ninho:

1 lata de leite condensado

1 caixinha de creme de leite

1/2 xícara de leite em pó

1 colher de sopa rasa de manteiga sem sal

Calda:

2 e 1/2 xícaras de açúcar

1 e 1/2 xícara de água

2 colheres de sopa de vinagre

12 gotinhas de corante em gel vermelho

Depois de preparar o brigadeiro, espere esfriar completamente. Assim que a massa estiver fria, unte as mãos com óleo e envolva o brigadeiro no morango já higienizado e bem seco, espete um palito de churrasco e leve pra geladeira.

Para fazer a calda, misture tudo fora do fogo e leve ao fogo médio por volta de 20 minutos, vá fazendo o teste colocando a mistura dentro de um copo com água gelada, se ficar crocante está pronta. O próximo passo é passar a calda em todos os morangos e colocar em um prato untado com óleo e esperar até secar.