Morango do amor: doce viral gera aumento no preço da fruta

A febre do morango do amor gerou uma corrida pela fruta. De acordo com o Ceasaminas (Centrais de Abastecimento de Minas Gerais), o quilo do morango especial subiu 66,6% entre os dias 21 e 28 de julho, passando de R$ 12,50 para R$ 20,83. Já o morango extra foi de R$ 20,83 para R$ 29,16, um aumento de 40%.

Mesmo com o preço em alta, a venda aumentou: em apenas 15 dias, a Ceasaminas vendeu 238 mil quilos de morangos, uma alta de quase 80% comparada ao período anterior. No centro de BH, um sacolão usa o doce da moda como chamariz de clientes. “Temos morangos gigantes para morango do amor”, diz o letreiro. A bandeja está sendo comercializada por R$ 5,99. Já a embalagem com morangos selecionados, anunciados como ideais para o doce viral, custa R$ 12,99.

Américo Almeida é gerente do sacolão no centro de BH, que vende morangos o ano inteiro. “Essa época agora geralmente o morango custa R$ 3,99, mas com esse negócio do morango do amor, eu tô colocando hoje a R$ 5,99”, destaca. No entanto, a variação do preço não reflete o lucro: “O preço na roça subiu e a gente está repassando. Os próprios funcionários dos produtores estão vendendo”, contou. Em média, a loja vende quatro mil bandejas da fruta por semana.

Américo Almeida, gerente do Sacolão Real, no centro de BH Gladyston Rodrigues / EM / DA Press

Foi escolhendo morangos que a reportagem do Estado de Minas encontrou a jovem Damáris Bittencourt, que pediu ajuda da avó, Marlene, para fazer o doce em casa. “Eu já tentei fazer uma vez, só que deu muito errado. Então vamos ver se dessa vez, com a ajuda da minha avó, dá certo”, conta a garota.

Ela disse que ficou com vontade de comer o doce, mas espera faturar uma graninha vendendo o morango do amor na escola. “Vou vender por uns R$ 10 a R$ 12 cada um”, precificou.

Marlene, a avó, já tem experiência, tendo feito bala baiana e maçã do amor. “O segredo é acertar a calda. Se passar do ponto, fica duro; se não, fica mole. Dá ruim, igual deu da primeira vez”, explica.

Damáris Bittencourt pediu ajuda da avó, Marlene, para fazer o doce em casa Gladyston Rodrigues / EM / DA Press

Para curtir em casa

Já Mery Cristina estava comprando quatro bandejas de morango para fazer com as amigas. Ela é fã do doce e já consumia antes de ele se tornar febre nas redes sociais. “Eu comprei, aí depois juntamos as amigas e fizemos. Mas é uma delícia, gente. É uma sensação muito boa, virou meu doce favorito. Já comia antes de ele ser sensação, depois que virou sensação, só tem ele nas festas em casa”, destaca.

Mery Cristina elegeu o morango do amor como doce favorito Gladyston Rodrigues / EM / DA Press

Para ela, o segredo é juntar amor e paciência para conseguir chegar no ponto certo da calda. Com o doce pronto, é hora de aproveitar e espalhar ainda mais amor. “Depois de pronto, só deliciar. É colocar na boca do namorado e o namorado colocar o morango do amor na sua boca”, brinca.

Pedidos on-line

Se Mery conseguiu dominar o segredo da receita, muita gente recorre ao delivery para comer o doce em casa. No iFood, os pedidos por “Morango do Amor” saltaram de 11 mil em junho de 2025 para 275 mil em julho, um aumento de 2.300%. Em todo o país, foram entregues mais de 524 mil unidades em julho, cifra que representa 2.490% mais vendas que no mês anterior.

De acordo com a plataforma, em junho, eram 830 lojas oferecendo o produto. Neste mês de julho, o número subiu para mais de 10.300 estabelecimentos, aumento de mais de 1.140%. Pequenas e médias confeitarias relataram crescimento de até 4 vezes no faturamento semanal, com picos de 200 pedidos diários ou mais.

O bombom chamado "morango do amor" virou uma febre e tem sido tão procurado que donos de confeitarias tiveram que alterar a rotina para se dedicar à produção. Divulgação Millena Moreira No Espírito Santo teve confeitaria que parou de fazer qualquer outro doce para se dedicar exclusivamente ao morango. Em entrevista ao G1, a confeiteira Millena Moreira exibiu os belos doces e disse que tinha até fila na porta. Parecia uma nova Páscoa. Divulgação Millena Moreira O bombom é inspirado na tradicional maçã do amor. Segundo Millena, o doce já existia, mas ganhou força por causa da repercussão na Internet. Greudin wikimedia commons O bombom é feito com morango, brigadeiro e uma casquinha crocante. Uma receita simples, mas cujos ingredientes combinam de forma harmoniosa. Divulgação Millena Moreira O morango sempre cai muito bem com chocolate, o que facilita. Trata-se de um pequeno fruto vermelho, doce e suculento, cultivado e apreciado por seu sabor e valor nutricional. Mas, na mesa, é bem mais que isso. Versátil, cai bem em grande variedade de guloseimas. Divulgação Millena Moreira Existem várias espécies de morango, sendo a fragaria a mais comum, cultivada em várias partes do mundo. Imagem de Filip Filipovi? por Pixabay O morango é uma fruta rica em vitamina C, A, E, B5 e B6, além de potássio, cálcio, ferro, selênio e magnésio. Imagem de Peter por Pixabay O morango possui poucas calorias e contém boa concentração de água e fibras, o que ajuda a aumentar a sensação de saciedade entre as refeições. Imagem de Petra por Pixabay Os morangos também são ricos em flavonoides, importantes agentes antioxidantes no organismo dos seres humanos. Imagem de Petra D. por Pixabay O consumo do morango ajuda a diminuir o colesterol, melhorar a capacidade cognitiva e prevenir doenças como Alzheimer e câncer. Imagem de Pexels por Pixabay Além disso, o morango equilibra os níveis de açúcar no sangue, sendo uma fruta ideal para incluir nas dietas para baixar o peso e controlar a diabetes. Imagem de hartono subagio por Pixabay O morango também auxilia no bom funcionamento do sistema digestivo e no processo de cicatrização de ferimentos, além de ter ação anti-inflamatória. Imagem de Petra por Pixabay Além desses benefícios, ainda controla a pressão arterial, regula o açúcar no sangue, ajuda a manter a pele firme e a fortalecer o sistema imunológico. Imagem de Tikovka1355 por Pixabay No entanto, antes de consumir a fruta, é importante lavar e desinfetar bem o morango, pois é um dos alimentos que mais recebem agrotóxicos. Imagem de Dmitriy por Pixabay Por ser muito frágil e sensível, exige um controle maior para combater as pragas. Além disso, os pequenos furinhos facilitam o acúmulo de resíduos químicos. Imagem de romanov por Pixabay Essa fruta pode ser consumida de diferentes maneiras, tanto em sua forma natural como incluída em sucos, vitaminas, iogurtes ou saladas. YouTube/TV Catia Fonseca O morango é uma das frutas que mais combinam com o leite, o que abre um leque de possibilidades, sendo ingrediente frequente de sobremesas cremosas. Imagem de Blandine JOANNIC por Pixabay Da mesma forma, é um sabor muito difundido em produtos matinais, gelatinas e geleias tanto por empresas de fabricação em massa como por microempreendedores. Imagem de Markus Spiske por Pixabay O morango é uma das frutas mais versáteis para a produção de doces e biscoitos em escala industrial. E também para bolos e tortas, com recheios ou coberturas apreciados por muitos consumidores. Por ser uma fruta bonita, também é largamente usado em confeitarias para a produção artesanal de guloseimas que, além de saborosas, ficam lindamente decoradas à mesa. reprodução/ Coisas do Japão Agora vamos falar dos maiores produtores dessa fruta que é tão procurada pelos consumidores tanto pelos benefícios quanto pelo gosto e a versatilidade de uso na cozinha. Imagem de jacqueline macou por Pixabay A China é o maior produtor mundial de morangos, com uma produção de 3,3 milhões de toneladas. Na sequência aparecem os Estados Unidos com 1 milhão de toneladas e o Egito com 597 mil toneladas. Imagem de beauty_of_nature por Pixabay Outros produtores notáveis ??de morango no mundo são a Turquia, Espanha, Rússia, Polônia e Marrocos, além do Brasil , que também tem uma grande produção da fruta. Imagem de Beth Thomas por Pixabay No Brasil, o estado de Minas Gerais é o principal produtor de morangos respondendo por cerca de 60% do total. Mais de 40 mil toneladas por ano. Imagem de Matthias Böckel por Pixabay Em seguida aparecem os estados do Rio Grande do Sul, com 26% e São Paulo, com 15%. Imagem de Ramon Perucho por Pixabay Voltar Próximo

O confeiteiro Mota é um dos que passou a ofertar o doce na plataforma. A Brigadeiros e Cia Doces Caseiros começou a vender o morango do amor, mas a loja passa a maior parte do tempo fechada, já que não dá conta da demanda.

“A gente está fazendo a demanda passo a passo para não extrapolar, para fazer uma mercadoria boa, de qualidade. Em média, pela procura, eu vendo umas 50 unidades por dia. A loja está no iFood. Só que, se entrar lá agora, ela vai estar fechada porque a gente está mexendo com a comida. Se eu abrir, dispara o número de pedidos e a gente não tem condição de atender a demanda”, apontou.

Mota conta que sua confeitaria está fechada no delivery porque não consegue atender a demanda do doce Gladyston Rodrigues / EM / DA Press

Para ele, além do capricho na produção, o que dificulta aumentar o número de doces é a falta de insumos de qualidade. Ele aponta que está difícil encontrar corante alimentício, glucose e bons morangos. “A demanda está grande, mas o mercado está disparado no preço das mercadorias. Tá faltando as principais mercadorias que compõem o banho do morango. A própria mercadoria já está ficando escassa, muito escolhida, machucada”, pontua.

Maria Eugênia de Paula Lara, dona da confeitaria Oh Lará, conta que está fazendo o morango do amor sob encomenda, para poder conciliar com a produção dos outros produtos. Ela resolveu tirar três dias para a produção do doce e o restante da semana para entrega e retirada. Antes, ela usava apenas um dia para fazer a sobremesa.

“Não consigo expandir demais a produção, faço tudo sozinha. Tem sido em torno de 30 a 40 unidades por semana, e ainda tem a bala baiana, os bombons, que a gente inclui junto para quem prefere outro doce. Mas esta semana estamos com a meta de 90 unidades, já que vou poder me dedicar por 3 dias a eles. A demanda é alta, mas como eu não estava fazendo à pronta entrega, não dá para atender todos na hora que eles querem”, conta.