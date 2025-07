Grande BH: obras emergenciais são realizadas em dois pontos da BR-040

A BR-040 passará por obras de recuperação estrutural em dois pontos localizados na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um deles está localizado no KM 504, no Bairro Melo Viana, em Esmeraldas, e o outro, no KM 507, no Vale das Acácias, em Ribeirão das Neves. De acordo com a concessionária Via Cristais, que administra a rodovia entre a capital mineira e a cidade de Cristalina (GO), as intervenções não devem causar impacto no tráfego de veículos.

Em Esmeraldas, a obra visa eliminar uma erosão em um talude à margem da pista. A obra, que tem previsão de conclusão até o próximo mês de outubro, será inteiramente realizada dentro da faixa de domínio da rodovia

Os trabalhos preveem a recomposição e a revegetação da encosta, a reconstrução do acostamento e a aplicação de nova cobertura asfáltica. A canaleta de escoamento de água da chuva também será refeita, de modo a impedir novas erosões.

Já em Ribeirão das Neves, a intervenção é subterrânea. O objetivo é restaurar a capacidade de drenagem de um antigo bueiro metálico, em um aterro com cerca de 15 metros de altura. A estrutura sofreu deformações provocadas pelo fluxo de esgoto e das águas pluviais.

A concessionária também construirá um segundo bueiro, com 2,6 metros de diâmetro e 56 metros de extensão, para ampliar a vazão da drenagem. A intervenção também deve ser concluída até outubro deste ano, antes do período de chuvas.

