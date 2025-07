MG: homem perde controle de direção, e carro capota e cai em ribanceira

Um motorista ficou ferido em um capotamento na rodovia MGC-369, em Alfenas, na Região Sul de Minas Gerais, nesta terça-feira (29/7). Ele teria perdido o controle da direção e saído da pista, fazendo o veículo rolar por uma ribanceira de aproximadamente 3 metros.

A EPR Vias do Café, responsável pela rodovia, realizou o resgate inicial da vítima. De acordo com a concessionária, ele foi encontrado inconsciente, com hipotermia, traumatismo craniano e fratura no braço.

O homem foi encaminhado ao Hospital Alzira Velano, em Alfenas, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O Corpo de Bombeiros de Alfenas também compareceu ao local e atuou na estabilização do veículo e na eliminação de riscos de incêndio e apoio ao atendimento. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades.

