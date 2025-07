Motorista morre e BR-135 é bloqueada em colisão contra caminhão-tanque

Um motorista, de idade não divulgada, morreu em uma colisão contra um caminhão-tanque na BR-135, na altura de Engenheiro Navarro (MG), no Norte do estado, na manhã desta quarta-feira (30/7).

De acordo com a Ecovias Norte Minas, concessionária que administra o trecho, a rodovia está com interdição total no quilômetro 437. Ainda não há previsão de liberação.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado às 5h por uma testemunha. No chamado, ela contou que um carro de modelo Ford Ecosport tentava atravessar a pista da rodovia quando colidiu contra o último compartimento de um caminhão-tanque.

O motorista e dois passageiros foram encontrados presos às ferragens. A morte do motorista foi confirmada no local, enquanto os passageiros estão sendo desencarcerados do carro. Conforme os registros, o veículo ficou com a parte dianteira danificada.

Ainda conforme os bombeiros, o caminhão-tanque transportava álcool e a carga ficou intacta, sem risco de explosão. O motorista não se feriu.

A perícia foi acionada e é aguardada no local. A ocorrência está em andamento.