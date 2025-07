Cidade do Sul de Minas registra menor temperatura do país nesta quarta (30)

O Distrito de Monte Verde (MG), em Camanducaia, no Sul de Minas Gerais, registrou a menor temperatura do país nesta quarta-feira (30/7). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcaram -1.8°C, às 6h, com sensação térmica de -0,6°C.







O segundo lugar do ranking ficou com General Carneiro (PR), com -1.6°C, no mesmo horário. São Mateus do Sul (PR) ocupou o terceiro lugar da lista com -1.4°C.

Conforme a previsão do Inmet, o dia é de tempo seco e nublado em Minas Gerais, marcado por sol entre poucas nuvens e baixos índices de umidade relativa do ar. Com mínimas de 13°C e temperaturas máximas a casa dos 28°C.