Homem espera filhos dormirem, mata ex, liga para o pai dela e admite crime

Uma mulher de 35 anos de idade foi assassinada dentro da própria casa na madrugada desta quarta-feira (6), em Santa Margarida (MG), na Zona da Mata. O principal suspeito é o ex-companheiro da vítima, de 42 anos, que está foragido.

O crime aconteceu na Rua Nossa Senhora do Rosário. Segundo informações da polícia, o homem que mora atualmente no distrito de Dom Corrêa foi até a residência da ex para visitar os filhos, como fazia com frequência. Após ficar na casa por mais tempo que o habitual, ele teria esperado as crianças dormirem para assassinar a mulher.

Em seguida, o suspeito ligou para o pai da vítima e confessou o crime. Deixou a motocicleta na casa de familiares e afirmou que se entregaria, mas fugiu.

O pai da vítima correu até a casa e tentou socorrer a filha, levando-a ao hospital municipal. Mas a mulher já chegou à unidade sem sinais vitais. De acordo com o médico de plantão, havia indícios de estrangulamento.

A Polícia Civil foi acionada e periciou o imóvel. A Polícia Militar segue em rastreamento para localizar o autor confesso. Denúncias podem ser feitas pelos números 190 ou 181, de forma anônima.