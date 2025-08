Perseguição policial prende suspeito de roubar caminhão na BR-262

Uma perseguição policial mobilizou equipes da Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (6/8) na BR-262, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ação contou com apoio do helicóptero Pegasus e terminou com um suspeito preso.

Segundo a PM, a ocorrência teve início na Rua Alempejo, no Bairro Grande São João. Uma testemunha acionou os militares após encontrar um caminhão abandonado na marginal da rodovia. Ao consultar a placa do veículo, a polícia confirmou que ele havia sido roubado.

Dois homens armados, suspeitos do crime, fugiram em direção a uma área de mata. Um deles foi localizado e preso. Com ele, os policiais encontraram uma arma de fabricação caseira e uma quantidade ainda não especificada de drogas. O segundo suspeito segue foragido.

O caso está com a 187ª Companhia da PM, ainda não há confirmação se algum dos envolvidos era foragido do sistema prisional. As circunstâncias do suposto roubo do caminhão estão sendo investigadas pela Polícia Militar.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

Matéria em atualização