MG: costureira é salva por cachecol em acidente com fio solto em rua

A costureira Rosângela Souza se envolveu em um acidente com fios soltos em uma rua do Bairro Santa Rita, em Pouso Alegre, no Sul de Minas. O fato aconteceu em 31 de julho, mas foi divulgado nesta semana. Os fios enroscaram no pescoço da mulher quando passava em uma moto pela Rua Irmã Maria Augusta Vilela, por volta de 6h40.

A costureira teve vários ferimentos pelo corpo (mãos, joelhos, cintura, costas, pescoço) e quebrou a clavícula. Testemunhas e trabalhadores de uma obra próxima do local do acidente ajudaram a vítima antes da chegada do socorro.

Rosângela usava um cachecol naquela manhã fria. Isso teria amenizado os hematomas no pescoço e evitado cortes maiores, contam ela e Emerson da Silva, o eletricista que testemunhou o acidente e a socorreu.

Em casa, Rosângela relatou o desespero e as dores com o acidente. A mulher, que tem 51 anos, está impossibilitada de trabalhar por, pelo menos, oito semanas.

Os fios ainda se encontravam espalhados na rua mesmo quatro dias após o acidente. Segundo o eletricista, eles foram recolhidos por populares, para evitar que atingissem outras pessoas.

Em nota, a Cemig citou as Normas Técnicas da companhia e da ABNT, que responsabiliza empresas de telefonia pela manutenção, retirada dos cabos em desuso, inclusive quanto aos custos. A Cemig diz que notifica as companhias para regularizar o cabeamento quando recebe uma denúncia ou quando faz uma intervenção na rede, como a troca de postes.

"Importante esclarecer que, com exceção de situações emergenciais ou no caso de risco, os colaboradores da Cemig não têm autorização para fazer intervenções na fiação das empresas de processamento de dados (telefone, internet e TV a cabo). Eventual ausência de notificação da distribuidora não exime as prestadoras de serviços de telecomunicações da responsabilidade em manter a ocupação dos Pontos de Fixação de acordo com as normas técnicas aplicáveis. Dessa forma, sempre que se depararem com uma situação de cabos oferecendo riscos à segurança, os clientes devem informar à Cemig, para que a Companhia avalie se deve intervir de forma emergencial e/ou notifique as empresas responsáveis pela manutenção", citou a Cemig.

Prefeitura diz que tem tomado medidas legais cabíveis

Recentemente, um outro acidente com fio solto deixou um homem gravemente ferido em Pouso Alegre. O caso aconteceu no dia 14 de julho na Avenida José Agripino Rios, no Bairro Jardim Olímpico. O homem de 37 anos teve ferimentos no rosto, pescoço e tórax.

A reportagem procurou a Prefeitura de Pouso Alegre que, por meio de nota, informou que está atenta à situação da fiação solta no município. No comunicado, a prefeitura diz que "no dia 5 de julho de 2023 ajuizou Ação Civil Pública contra a Cemig Distribuição S/A, com o objetivo de regularizar os fios instalados nos postes da cidade (processo nº 5010453-06.2023.8.13.0525)".

O MPMG concedeu decisão favorável ao município e o processo tramita em primeira instância, em fase de realização de perícia técnica. A nota da Prefeitura termina informando que tem tomado medidas legais cabíveis para responsabilizar a concessionária.

"Em 16 de julho de 2023, após manifestação favorável do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a 1ª Vara Cível concedeu decisão liminar em favor do Município. Atualmente, o processo tramita em primeira instância e encontra-se na fase de realização de perícia técnica, a qual já apontou a responsabilidade da Cemig sobre o problema. O Município reafirma que não tem se mantido inerte diante da situação, adotando todas as medidas legais cabíveis para responsabilizar a concessionária pela adequação da fiação, inclusive com pedido de indenização por danos morais coletivos", citou a nota da Prefeitura.

(Iago Almeida/ Especial para o EM)