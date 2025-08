Pediatra é preso suspeito de abusar de criança de 6 anos durante consulta

Um médico pediatra de 34 anos foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais, suspeito de estuprar um menino de 6 anos durante uma consulta em Conselheiro Lafaiete, na Região Central do estado. A prisão preventiva foi cumprida na última segunda-feira (4/8) em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, após investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

Segundo a denúncia, a criança foi levada ao centro de saúde com queixa de dor de garganta. Durante o atendimento, o médico teria cometido o abuso enquanto a mãe saiu do consultório para preencher uma ficha na recepção, a pedido do profissional.

Ao sair do local, o menino relatou o ocorrido à mãe, que acionou a polícia. Ao retornar ao consultório, a mãe estranhou a posição do filho ao lado do médico. Posteriormente, a criança contou que o pediatra abaixou sua calça e praticou sexo oral, alegando que iria "desentupir" seu órgão genital.

Durante as investigações, ele negou a conduta criminosa e afirmou ter seguido "procedimentos de rotina", incluindo exame do abdômen, garganta e partes íntimas da criança. O inquérito foi instaurado no mesmo dia da denúncia.

Com base nas provas colhidas, a Polícia Civil e o Ministério Público solicitaram a prisão preventiva, que foi autorizada pela Justiça. O médico foi indiciado por estupro de vulnerável e está à disposição do Judiciário.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Na época da denúncia a Unimed de Conselheiro Lafaiete informou que acompanhava o caso com "atenção e diligência", dada a gravidade das acusações. A instituição destacou que já havia repassado gravações e informações às autoridades e que cooperava com as investigações.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice