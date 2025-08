Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Presa em Portugal mulher que assassinou os cinco filhos envenenados. Os crimes ocorreram entre 2010 e 2023, em Timóteo e não levantaram suspeitas na época.

Gisele Oliveira, de 40 anos, estava escondida em Coimbra e era procurada pelos assassinatos. A prisão foi feita pela Polícia Judiciária portuguesa, a partir de um pedido da Polícia Federal do Brasil. O nome da mulher estava na lista vermelha da Interpol.

Gisele, que é natural de Timóteo, no Vale do Aço, em Minas Gerais, estava naquele país desde 5 de maio deste ano, ano, segundo a Polícia Judiciária Portuguesa.

A suspeição da morte dos cinco filhos foi levantada pela mãe de Gisele, que procurou a polícia, para falar sobre suas suspeitas, e também relatar, que a filha tinha problemas psiquiátricos.

As mortes

Gisele, segundo sua mãe, começou a apresentar problemas psiquiátricos em 2008. A primeira morte teria ocorrido em outubro de 2010, quando matou João Damasceno. Um mês depois, ela assassinou o segundo filho, Cauã Damasceno.

Na época, segundo uma fonte da Polícia Federal, não se levantou qualquer suspeita de assassinato. As mortes, foram atribuídas a causas naturais.

O tempo passou e, em 2019, mais dois filhos de Gisele morreram. Em junho, ela matou Ana Júlia, e em agosto, morreu Kaik. Não se levantou, também, segundo a polícia, nenhuma suspeita.

Mas, em janeiro de 2023, morreu o quinto filho de Gisele, Thiago. Foi quando a mãe de Gisele passou a suspeitar, principalmente depois de encontrar, na casa da filha, caixas de sedativos. Foi quando procurou a polícia e contou sobre suas suspeitas.

Pena de 154 anos

Gisele será levada, nesta quarta-feira (6/8), ao Tribunal de Relação Português, na cidade de Coimbra, que vai analisar o pedido de extradição solicitado pelo Governo brasileiro.

Caso seja condenada, Gisele será julgada no Brasil e poderá ser condenada a uma pena de 154 anos. No entanto, o Tribunal português pode entender que ela deve ser julgada no país. Nesse caso, a pena cairia para 21 anos.

Sabe-se que Gisele chegou a confessar as mortes aos policiais portugueses, a quem teria dito que aplicava altas doses de sedativos nos filhos, principalmente à noite. As mortes aconteceram devido à falta de atendimento médico.







A fuga

Mesmo investigada, no início deste ano, Gisele começou a arquitetar uma fuga. Em maio, saiu de Timóteo e foi para São Paulo, de onde embarcou para Lisboa. De lá foi para Coimbra. Segundo informações da polícia portuguesa, Gisele levava uma vida discreta na cidade portuguesa.

Gisele tinha um companheiro, um brasileiro que trabalha na construção civil. Ela resistiu à prisão, quando os policiais a encontraram, mas acabou dominada e presa.