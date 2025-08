Grande BH: grupo que divulgou fotos íntimas de mulheres é alvo de operação

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Duas pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) que cumpriu mandados de prisão contra investigados por divulgação de imagens íntimas de mulheres em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. As medidas judiciais foram efetivadas na última sexta-feira (1/8).

Na ação, coordenada pela Delegacia Regional de Nova Lima, foram cumpridos 13 mandados para crimes sexuais. No primeiro caso, os suspeitos foram identificados após diversas mulheres procurarem a corporação para denunciarem que foram alvo de um grupo que compartilhou fotos e vídeos íntimos em grupos de Whatsapp.

Segundo a delegada Mellina Clemente, as conversas chegaram a incluir mais de mil pessoas. As investigações mostraram que os crimes começaram depois que um homem, motivado por vingança, enviou as imagens de uma das vítimas. Na sequência, inflamados pelos comentários, os outros usuários também passaram a compartilhar conteúdos íntimos. “Além da exposição com as fotos, os homens também identificavam as vítimas com suas redes sociais”.

Além de mulheres adultas, as imagens e gravações também incluíram adolescentes. A delegada explica ainda que os administradores dos grupos passaram a cobrar R$ 2 para que os investigadores tivessem acesso ao conteúdo ilícito. “Acabou virando um grupo pornográfico, porque só tinha vídeos e imagens de violência sexual”, afirmou Mellina.

Durante o cumprimento dos mandados, dois homens foram presos em flagrante por armazenamento de conteúdo íntimo de crianças e adolescentes. “Acreditamos que ao longo das investigações novas vítimas e novos autores serão descobertos”, explica a delegada.

Violência doméstica

Além dos mandados de busca e apreensão contra os investigados por crimes sexuais, os policiais também foram a dois endereços de suspeitos de violência doméstica. Em um deles, o investigado estaria descumprindo uma medida protetiva contra a ex-companheira e a ameaçando com uma espada.

Segundo a denúncia, a mulher, com muito medo, afirmou estar sendo coagida pelo ex. Os dois já estavam separados mas ainda viviam na mesma casa. No local, os policiais encontraram o artefato dentro do guarda-roupa do suspeito. Por se tratar de uma arma branca, o homem não foi preso.