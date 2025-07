Menina de 9 anos passa mal e morre depois de comer pão de queijo e bolo

Uma menina de 9 anos morreu momentos depois de comer pães de queijo e bolo, na noite de quarta-feira (23/7), no município de São Francisco (MG), no Norte do estado. Um gato também morreu na casa.

A criança estava na casa da avó, de 59 anos, onde passava as férias com a irmã de 11. De acordo com o boletim de ocorrência, por volta de 18h, a avó preparou um bolo para o café da tarde. Pouco tempo depois, o tio das meninas chegou à residência com uma sacola plástica com bolo e pães de queijo. Ele deixou os alimentos no local e saiu.

As três comeram tanto o bolo feito pela avó quanto os pães de queijo levados pelo. A menina de 9 anos começou a sentir náuseas e dores abdominais. A avó tentou aliviar os sintomas com massagem e aplicação de gel na barriga, mas a criança passou a expelir um líquido branco pelo nariz, perdeu a consciência e entrou em parada cardiorrespiratória.

Com a gravidade dos sintomas, a avó telefonou pedindo ajuda a um vizinho, que se prontificou a socorrer a criança. Ele a levou ao Hospital Dr. Brício de Castro Dourado, onde constatou-se que ela estava “cianótica, com pupilas mióticas e sem pulso”, conforme o registro.

A menina chegou a dar entrada no hospital, mas não respondeu aos estímulos médicos. A morte foi confirmada momentos depois.

No local, um gato também foi encontrado morto. Um homem, de 55 anos, relatou que o animal havia aparecido na casa dele apresentando os mesmos sintomas da criança antes de morrer. O corpo do animal foi recolhido pela Vigilância Sanitária municipal para análise.

A perícia esteve na casa no dia seguinte e recolheu amostras do bolo preparado pela avó e dos produtos levados pelo tio para análise técnica. Segundo a mãe da criança, de 32 anos, é comum que as filhas passem férias com a avó.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A menina não tinha problemas de saúde nem inimigos, e não tinha sinais de violência. O corpo foi liberado para necropsia no Instituto Médico-Legal de Januária (MG).

As causas da morte estão sendo investigadas. A Polícia Civil foi consultada para esclarecimentos sobre os levantamentos e a reportagem aguarda retorno.