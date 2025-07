MG: restaurante do Cefet é fechado após denúncias de intoxicação alimentar

O Restaurante Estudantil localizado no campus Divinópolis do Cefet-MG, no Centro-Oeste de Minas, teve o funcionamento interrompido após denúncias de intoxicação alimentar. De acordo com a instituição, o local continuará fechado até esta quarta-feira (9/7) para investigação do ocorrido.

Ao Estado de Minas, a empresária Ana Carolina Bosco, mãe de um aluno de 16 anos, contou que, após o filho almoçar no restaurante na última sexta-feira (4/7), passou a sentir sintomas da intoxicação alimentar.

“Os primeiros sintomas surgiram com muita diarreia e dor abdominal. Ele consumiu arroz, feijão, uma salada de folhas e alguns legumes. Ontem (7/7), o quadro dele piorou, apresentando diarreia com sangue. Estamos fazendo tratamento em casa, com remédios para cólica e soro para hidratação”, relatou a empresária.

Ela ainda destacou a importância do restaurante para os alunos, que passam grande parte do dia no local. “Não acho que seria certo fechar o restaurante, porque é muito importante para os alunos. Às vezes poderia trocar a organização”, contou.

Diversos alunos, trabalhadores e pais de estudantes estão compartilhando nas redes sociais relatos sobre o ocorrido. Em uma publicação, um usuário afirmou que alunos já encontraram lesmas e cacos de vidro na comida. O pai de uma aluna da instituição comentou que a filha não conseguiu comparecer na escola: "Desde sexta-feira está passando mal e ontem não conseguiu ir na aula. Está explicado. Alimentação não se aproveita, tem que fazer diariamente".

Em nota, a direção do campus Divinópolis afirmou que a suspensão do funcionamento do restaurante foi feita de maneira preventiva. “A medida visa garantir a segurança da comunidade e permitir que a apuração necessária seja realizada com o devido cuidado, em estreita colaboração com as autoridades sanitárias e demais setores internos responsáveis”, ressaltou.



Por ser um estabelecimento terceirizado, a instituição explicou que a empresa Sepat Multi Service Ltda, responsável pelo restaurante, foi formalmente notificada e deverá se manifestar sobre o caso em até dois dias úteis. A direção ainda afirmou que a Vigilância Sanitária do município foi ao local e colheu amostras de água e alimentos para análise.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice