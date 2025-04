Seguradora lista destinos com mais intoxicações alimentares

Explorar novos sabores ao redor do mundo é uma das maiores atrações para muitos turistas, mas essa experiência culinária pode se transformar em um pesadelo se não forem tomados os devidos cuidados. De acordo com dados exclusivos da Coris, empresa brasileira especializada em assistência e seguros de viagem, alguns destinos renomados pela gastronomia apresentaram taxas maiores de intoxicação alimentar em 2024, evidenciando a necessidade de uma atenção maior por parte dos viajantes.

Segundo levantamento da empresa, os seguintes lugares tiveram um alto índice de intoxicação alimentar entre clientes que acionaram atendimento médico:

Tailândia: 45 casos médicos registrados, dos quais 15 foram por intoxicação alimentar (33,33%);

Peru: 133 casos médicos, sendo 26 por intoxicação alimentar (20%);

México: 124 casos médicos, com 35 ocorrências de intoxicação alimentar (28%);

Marrocos: 9 casos médicos, sendo 3 por intoxicação alimentar (33,33%);

Indonésia: 46 casos médicos, sendo 10 por intoxicação alimentar (21%).



A análise é feita por meio dos dados fornecidos unicamente pelos viajantes que acionaram atendimento hospitalar.



O que ocasiona uma intoxicação alimentar?



Esses números refletem a complexidade e os riscos associados ao consumo de alimentos em destinos turísticos, onde práticas locais de preparação e conservação podem ser bem diferentes das habituais no Brasil. A contaminação pode ocorrer por diversos motivos, desde o uso de ingredientes que o corpo do turista não está acostumado até falhas nos processos de higiene.

"Muitos alimentos aparentemente inofensivos podem causar reações adversas, especialmente quando preparados com ingredientes ou métodos pelos quais o viajante não está habituado", explica Tais Mahalem, diretora de e-commerce da Coris.

Além disso, problemas como a falta de higiene na manipulação dos alimentos, a contaminação cruzada (quando micro-organismos são transferidos de um alimento para outro) e o consumo de alimentos mal cozidos ou crus são apontados como principais causas de intoxicação.

A professora Juliana Liboredo, especialista em nutrição da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), alerta que as intoxicações alimentares não se restringem aos destinos turísticos. "Esses problemas de saúde pública acontecem em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil. O crescimento de casos não deve ser atribuído a estigmas sobre determinados países", explica.

Ela também destaca que, muitas vezes, o desconforto digestivo é consequência de reações ao choque cultural e à adaptação a novos temperos e ingredientes.

Em relação ao número de ocorrências, a professora ressalta que o problema não está necessariamente ligado à qualidade dos alimentos, mas sim à forma como eles são preparados e manuseados. "É essencial que o turista observe os cuidados com a higiene desde a escolha do estabelecimento até o momento do consumo, como a manipulação adequada dos alimentos e a preparação no dia da refeição", conclui.

Dicas para evitar intoxicações alimentares em viagens:

Escolha bem os estabelecimentos: pesquise sobre a reputação do local e verifique as condições de higiene do restaurante;

Evite alimentos crus ou mal cozidos, especialmente carnes, frutos do mar e ovos;

Beba apenas água engarrafada ou fervida e evite gelo em bebidas;

Higienize as mãos com frequência, especialmente antes das refeições;

Leve um kit de primeiros socorros com medicamentos para problemas gastrointestinais;

Contrate um seguro de viagem que ofereça suporte médico de qualidade e acesso rápido a atendimento.

A importância do seguro-viagem:

Além de cuidados básicos com a comida, a recomendação dos especialistas é contratar um seguro de viagem que não só cobra despesas médicas, mas também garanta apoio em situações de emergência.

Com as devidas precauções, é possível desfrutar das riquezas gastronômicas do mundo de maneira segura e saudável, evitando que um simples prato se transforme em um grande obstáculo.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Thiago Prata