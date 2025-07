Homem que matou vizinha em discussão por ambulância é condenado a 16 anos

Mauro Lúcio Pinheiro recebeu uma pena definitiva 16 anos de detenção pelo homicídio duplamente qualificado de Layla Karina Moreira Teles, em novembro de 2023. A vítima, então com 23 anos, foi morta a facadas durante uma discussão entre vizinhos no Bairro Floramar, na Região Norte de Belo Horizonte. O juiz Leonardo Antônio Bolina Filgueiras determinou que o homem permanecerá preso durante a fase de recurso.

Durante o interrogatório, Pinheiro afirmou que não se lembrava do homicídio, tampouco da vítima. Ele disse que, no dia do crime, pediu ao motorista para mover uma ambulância que estava obstruindo a passagem à casa dele, o que foi feito. Ainda segundo o homem, depois disso, o pai da vítima o teria abordado de forma agressiva.

As qualificadoras do assassinato foram a motivação fútil e a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. Pinheiro já estava preso preventivamente.

Entenda o caso

Conforme consta na denúncia, a discussão teve início após Mauro se queixar de uma ambulância, que socorria a avó de Layla. Em determinado momento, a vítima e seu pai foram à casa de Mauro explicar a situação. Foi quando o acusado esfaqueou Layla, durante um breve momento que o pai dela deu as costas a Mauro.

Depois, quando familiares de Layla avançaram para cima do acusado, ele se escondeu dentro de casa e disse que ia golpear quem mais tentasse entrar - segundo a esposa de Mauro, ele já havia esfaqueado uma prima de Layla alguns anos antes.

Minutos depois da discussão, e com a chegada da polícia, foi que Mauro saiu e foi preso em flagrante. A prisão foi convertida em preventiva dois dias depois.

