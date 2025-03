Servidores de São Francisco, no Norte de MG, não receberam salário em março

Parte dos servidores municipais da Prefeitura de São Francisco, na Região Norte de Minas Gerais, não recebeu o salário de março. Para explicar a situação, o prefeito Paulo Miguel (PSD) publicou um comunicado oficial no perfil da administração pública municipal no Instagram.

De acordo com o prefeito de São Francisco, mais de R$ 2 milhões do orçamento municipal foram retidos em março. “Um repasse que deveria ter sido feito mensalmente à Receita Federal na administração anterior não foi realizado devido a erros na tramitação do processo”, afirmou.

Com isso, ainda segundo Paulo Miguel, há um saldo superior a R$ 1 milhão a ser pago aos servidores comissionados e contratados. O prefeito afirmou que isso ocorre pela primeira vez em sua gestão, direcionando o comunicado à população e à Câmara Municipal de São Francisco.

Como consequência do suposto rombo de aproximadamente R$ 2 milhões, o prefeito e sua equipe de finanças anunciaram a necessidade de adotar medidas para reorganizar as despesas e minimizar os impactos, garantindo a continuidade dos serviços essenciais.

“Vou ter que tomar algumas medidas que, com certeza, vão afetar serviços da nossa administração, mas temos que organizar a questão financeira para que, no futuro, possamos ter uma administração de sucesso. Quero lembrar que o recurso de custeio da administração e o recurso de obras são diferentes e um não pode ser utilizado para atender o outro setor. As nossas obras irão continuar normalmente, porém, na questão de custeio, iremos ter que fazer um novo planejamento para que seja reposto esse valor que foi retirado de uma só vez do nosso município”, anunciou o prefeito de São Francisco.

A reportagem tentou contato com a Câmara Municipal de São Francisco, mas não obteve resposta pelo telefone disponível no site. Além disso, a página eletrônica da Prefeitura de São Francisco está fora do ar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia