Maus-tratos: mulher é resgatada de casa de acumuladora com mofo e urina

Uma mulher de 48 anos foi resgatada de uma situação de maus-tratos em uma casa com acúmulo de objetos, urina de rato, mofo e sem circulação de ar. Ela sofre de deficiência intelectual e estava sob os cuidados da enteada, de 63. O caso aconteceu em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quinta-feira (24/7).

A Polícia Militar foi acionada ao Bairro Sevilha 2ª Seção pela filha da vítima, que relatou que a mulher vivia em condições insalubres. No local, os militares foram recebidos pela autora, filha do ex-marido da vítima, já falecido.

A idosa é curadora da mulher por decisão judicial, devido às condições psicológicas dela, e diz que o ambiente é limpo e organizado.

Os militares constataram que a casa tinha características de acumulação. Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava deitada em um colchão no chão, no meio de um quarto com muitos objetos ao redor e sem ventilação de ar.

Ainda conforme os militares, o ambiente tinha “objetos em todos os lugares”, que estavam lá há bastante tempo, com um forte odor de urina de rato e mofo.

Um vídeo compartilhado pela corporação mostra que a casa tinha empilhadas caixas de papelão e sacolas cheias, eletrodomésticos, pedaços de madeira, panelas sujas, roupas, brinquedos e vasilhas. O banheiro é o único cômodo aparentemente limpo e sem entulho. Na gravação, o militar responsável pelo atendimento da ocorrência tem dificuldades de se locomover em meio ao acúmulo de objetos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A vítima foi resgatada da casa e levada à casa da filha biológica, que foi orientada a procurar a Defensoria Pública para tomar as providências cabíveis. Já a autora se comprometeu a comparecer em audiência no Juizado Especial Criminal. A ocorrência segue sob investigação da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão das Neves.