Prefeito fecha trevo com terra após série de acidentes em cidade mineira

Após mais um grave acidente registrado na BR-494, em Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas, o prefeito Gleidson Azevedo determinou, nesta quinta-feira (24/7), a interdição do trevo de acesso ao Parque de Exposições, um dos pontos mais críticos de entrada da cidade. Para o bloqueio improvisado, foram utilizados seis caminhões de terra. O chefe do Executivo exige obras do governo federal.

O último acidente aconteceu na noite dessa quarta (23/7). A batida entre dois carros deixou seis pessoas feridas, dentre elas, três crianças. A via foi bloqueada, impedindo o tráfego direto da rodovia para a Avenida Paraná.

Com a mudança, quem vem da BR-494 sentido Divinópolis-Oliveira para acessar a Avenida Paraná deve seguir até o trevo, após a concessionária Honda, para fazer o retorno. Quem vem sentido Marilândia para Paraná, entra por aquele trecho normalmente. "Minha paciência acabou. Há 15 dias, a gente perdeu uma vida aqui", declarou o prefeito.

O personal trainer Josimar de Jesus Pereira, de 29 anos, morreu em 13 de julho após complicações causadas pelo acidente ocorrido dois dias antes no mesmo trevo. Ele estava em uma moto que bateu em um caminhão.

O prefeito tratou a medida como paliativa, atribuindo a responsabilidade de uma intervenção definitiva ao governo federal. "Estou fazendo esse paliativo aqui, que não é obrigação minha. Quem tem que resolver é o governo federal, o Lula", disse, cobrando obras no local.



"Isso aqui é vermelho, igual à cor do PT", afirmou ele em vídeo, mostrando parte de um destroço de um dos veículos envolvidos no acidente. Depois, completou: "Mas o que está tendo de vermelho aqui é morte, é sangue. Cria vergonha na cara e faça investimento para a gente poder acabar com esse problema", provocou.

Intervenções e obras



No início de junho deste ano, quando houve uma manifestação de moradores em outro trecho urbano da BR-494, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que estava realizando estudos em todos os acessos regulares da rodovia em Divinópolis. O levantamento, conforme o órgão, era para implantação de radares e incremento na sinalização. Informou também que estão sendo feitos estudos técnicos para melhoria de alguns acessos. E disse que havia previsão de implantação de radares ainda em julho.



A reportagem fez novo contato com o DNIT para atualização das informações, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.

Articulação em Brasília



As obras necessárias, assim como a duplicação da BR-494 no trecho de Divinópolis, serão levadas ao Ministério dos Transportes no dia 1º de agosto, data confirmada para nova reunião entre o vereador Vítor Costa (PT) e o ministro Renan Filho. O encontro tem o objetivo de alinhar os próximos passos para viabilizar as intervenções.



Essa será a segunda reunião do parlamentar para pressionar o governo federal a tirar a duplicação do papel. A intervenção é esperada há mais de dez anos.



"O povo de Divinópolis pode ter certeza: não vamos descansar enquanto essa obra não sair do papel. Chega de promessas vazias. Estamos cobrando soluções de verdade", concluiu.

Além do trevo do Parque de Exposições, há outros pontos críticos, como nos acessos aos bairros da região Serra Verde e também do Jardim Copacabana.

