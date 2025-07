Mulher é presa por maltratar filhote de pit bull

Uma mulher de 32 anos foi presa nessa terça-feira (22/7) em Poços de Caldas, na Região Sul do Estado, por cometer maus-tratos contra um filhote de pit bull. Algumas das agressões ao cão foram registradas em vídeo e compartilhadas em redes sociais e em aplicativos de mensagens.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) recebeu denúncias sobre o caso e tomou conhecimento dos registros em vídeo. Uma equipe de investigadores, então, localizou a suspeita nas proximidades do Parque José Afonso Junqueira, no centro da cidade, acompanhada do cão.

Por sua vez, ela teria confessado as agressões e acabou recebendo voz de prisão. A mulher foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. Já o filhote passou por avaliação veterinária, foi acolhido por um abrigo e está bem, segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

