Adolescente grávida é atacada por pitbull no Vale do Rio Doce, em Minas

Uma adolescente de 17 anos foi atacada por um cão da raça pitbull na manhã dessa segunda-feira (21), no bairro São Francisco, em Coronel Fabriciano, no Vale do Rio Doce. A jovem, que está grávida de 15 semanas, caminhava pela rua quando foi surpreendida pelo animal solto na via pública.

Segundo a jovem, o cachorro avançou repentinamente, sem dar chance de defesa. O ataque só foi interrompido quando o tutor conseguiu conter o animal. A adolescente sofreu cortes e lacerações nas pernas, provocadas pelas mordidas, e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Ela foi encaminhada, em estado estável, para um hospital da região.

De acordo com o responsável pelo cão, os animais costumam ficar presos, mas durante a noite conseguiram se soltar e pular o portão da residência.

O registro da ocorrência foi realizado pelos Bombeiros Militares de Coronel Fabriciano. A adolescente e sua mãe decidiram não acionar a Polícia Militar nem registrar boletim de ocorrência, alegando que conhecem o dono do animal.