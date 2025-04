Mulher morre em ataque de pitbull no Sul de Minas

Uma mulher de 40 anos morreu ao ser atacada por um cão da raça pitbull na cidade de Três Corações, no Sul de Minas Gerais. O ataque ocorreu na madrugada de sábado (29), no bairro Feira do Gado.

Por volta de 00h40, o Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer a vítima, identificada como Isamara Eleutério Balbino, de 40 anos. No local, os militares a encontraram caída na rua, semiconsciente, se debatendo e apresentando ferimentos graves nos braços, com lacerações e sangramento intenso. Os socorristas também notaram sinais de embriaguez na mulher.

A equipe realizou os primeiros socorros, aplicando curativos para conter a hemorragia e estabilizando a vítima antes de encaminhá-la ao Pronto Atendimento.

No trajeto, Isamara sofreu uma parada cardiorrespiratória, foi reanimada e transferida para o Hospital São Sebastião. No entanto, morreu na unidade de saúde devido aos ferimentos.

Diante das informações colhidas, a Polícia Civil abriu um inquérito e indiciou a tutora do pitbull. O caso segue em investigação na Delegacia de Três Corações, e testemunhas serão ouvidas para esclarecer as circunstâncias do ataque.

