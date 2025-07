BH: homem é preso em flagrante com arquivos de abuso sexual infantojuvenil

Um homem, de idade não divulgada, foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (23/7) com imagens e vídeos de abuso sexual infantojuvenil, em Belo Horizonte (MG).

A Polícia Federal (PF) recebeu informações de uma agência norte-americana que apontava o compartilhamento de de material de abuso sexual de crianças e adolesentes em aplicativos de mensagens por um homem brasileiro com pessoas de outras nacionalidades.

A polícia identificou o suspeito como um residente da capital mineira e recebeu a autorização da Justiça Federal para a expedição do mandado de busca e apreensão. No cumprimento, foram encontrados arquivos de abuso no telefone celular dele, o que levou à prisão em flagrante.

De acordo com a PF, os materiais foram recolhidos para perícia especializada. Com a conclusão das análises, a expectativa é identificar as vítimas e os outros possíveis envolvidos na produção e compartilhamento dos arquivos encontrados.