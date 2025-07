Maus-tratos: idoso é multado por deixar cachorro em carro fechado no sol

Um idoso de 69 anos foi multado pelo crime de maus-tratos por deixar um cachorro sozinho em um carro fechado no sol de meio-dia. O caso aconteceu na segunda-feira (14/7), no Bairro São Geraldo, em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada por pedestres, na Rua Bárbara Heliodora, às 13h30. O solicitante afirmava que uma pessoa havia estacionado um Volkswagen Fox na rua às 12h e deixado um cachorro pequeno dentro. No momento, o sol estava forte e as janelas do carro estavam fechadas, impedindo a circulação de ar.

Os militares chegaram e encontraram o carro com a porta aberta por populares. O cachorro foi recolhido do veículo e levado ao Centro de Zoonoses, onde recebeu os primeiros cuidados. Momentos depois, a polícia foi informada que o tutor do animal, com o mesmo nome do registrado no veículo, o recolheu do local.

À equipe médica, o idoso contou que deixou o cachorro no carro por apenas 30 minutos. Segundo ele, foi ao banheiro e, ao retornar, não encontrou mais o animal e foi informado para onde a Polícia Militar Ambiental havia levado o cachorro.

A equipe policial tentou contato com o idoso na casa dele e por telefone, mas ele não foi localizado e não respondeu as mensagens.

O abandono do cachorro no carro configura maus-tratos, conforme a lei 9,605/98, que considera uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária. De acordo com a legislação, é crime manter um animal sem acesso adequado a água, alimentação e temperatura compatíveis com suas necessidades.

O idoso foi multado em R$ 1.659 e, até a publicação desta matéria, ele ainda não havia sido localizado.