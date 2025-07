Lei que institui em BH o Dia Municipal dos Legendários é sancionada

A lei que institui o Dia Municipal dos Legendários no calendário oficial de Belo Horizonte foi sancionada nesta quinta-feira (17/7). A medida foi publicada na edição do Diário Oficial do Município (DOM) de hoje.

A data, comemorada no dia 27 de julho, não será considerada feriado na cidade. O projeto de lei (PL) para homenagear o movimento foi de autoria do vereador Wanderley Porto (PRD), que é um Legendário, e foi aprovado pela Comissão de Legislação e Justiça no início deste mês.

Na justificativa do PL, o vereador considera que a proposta é um reconhecimento ao impacto positivo do movimento em Belo Horizonte e reforça o compromisso da capital mineira com o respeito à diversidade religiosa. Porto acredita ainda que o Dia dos Legendários vai dar mais visibilidade para o movimento e, assim, alcançar mais homens para que possam participar desse momento de transformação.

“Nos últimos dias muitas pessoas têm se voltado contra o movimento. Por ser algo que resgata, reestrutura, restaura famílias e trabalha o caráter do homem. Tudo isso é uma afronta para sociedade em si. Hoje nós estamos vivendo em uma inversão de valores: o que é errado é certo, o que é certo é errado”, disse o político no início do mês.

Sobre a crítica de que o movimento seria machista, o vereador garante que não: “Pelo contrário, a maioria das inscrições são feitas pelas esposas e filhas. Hoje a maioria dos testemunhos também são delas, falando de como a pessoa se transformou, se regenerou."

Além de BH, São João del-Rei (MG), na Região de Campo das Vertentes, também instituiu a data no dia 23 de maio, que será comemorada anualmente em 26 de outubro. A decisão do prefeito Aurélio Suenes (PL) ocorreu depois de semanas de polêmica em torno de temas como religião, política e exclusão social.

No caso de São João del-Rei, a autoria da lei foi do vereador Rafael Lima (PL), aprovada em dois turnos pela Câmara Municipal, mesmo diante de críticas de moradores e mudanças de posicionamento entre parlamentares. Com a sanção, a lei autorizou a realização de eventos e campanhas institucionais na data, com o objetivo de divulgar os princípios do grupo.

Em Sete Lagoas (MG), também na Região Central, um projeto semelhante, de autoria do vereador Teo da Equoterapia Sgt. Gonzale (Podemos), propõe a criação do Dia Municipal dos Legendários em 13 de julho, mas a proposta aguarda sanção do Executivo.

O que são os Legendários?

No site oficial, os Legendários se descrevem como um “movimento que busca a transformação de homens, famílias e comunidades por meio de experiências que os levam a encontrar a melhor versão de si mesmos e seu novo potencial”. Iniciado na Guatemala em 2015 por Chepe Putzu, os Legendários já estão em 70 cidades de 13 países.

Exclusivamente voltado para homens, o principal evento do grupo é o TOP: Track Outdoor Potencial, no qual o grupo vai para um local fora da cidade e passa 72 horas na natureza, sem celular ou qualquer outro contato externo. Sem ligação oficial com nenhuma religião, a ideia é se conectar a Deus e criar homens “inquebrantáveis diante do pecado”.

O evento é cercado de mistérios, e pouco do que acontece durante os três dias é divulgado. Diferentemente de um retiro espiritual, no TOP os momentos de reflexão e adoração a Deus são intercalados com atividades físicas, por vezes extremas. Acompanhados de equipes de segurança e médica, os legendários acampam ao ar livre, recebem uma quantidade de alimento e são responsáveis por preparar as refeições, no estilo escoteiros. Com isso, prometem devolver “o herói a cada família”.

“É importante deixar claro que não é nenhuma sociedade secreta, não é nenhuma maçonaria, nenhuma seita, nada disso. A questão de não contar o que acontece lá é para não tirar a surpresa de quem vai, é simplesmente isso”, explica o vereador Wanderley Porto.

O movimento já conquistou 52 mil participantes no mundo No Brasil, já são 10.128, até a publicação desta reportagem. Os ingressos para os eventos custam a partir de R$1.490,00, podendo ultrapassar R$81 mil a depender do evento, e, segundo relatos em redes sociais, esgotam-se rapidamente.

Além do TOP, os Legendários também promovem o REC (Reto Extremo de Caráter), com ênfase no fortalecimento do caráter; e o Legendários Tour, edições especiais para pais e filhos ou com foco no resgate do casamento, entre outros.

Em julho de 2024 foi realizado o Tour Testosterona, divulgado como um evento para “discutir o papel do homem na sua família, no seu trabalho, na sociedade e no mundo” e como “o maior guia sobre masculinidade do mundo”.

Polêmica

Uma travessia promovida pelos Legendários entre os dias 10 a 13 de abril deste ano acessou sem autorização o parque estadual da Serra do Ouro Branco, na Região Central de Minas Gerais. De acordo com o Instituto Estadual de Florestas (OEF), órgão responsável pela gestão da unidade de conservação, integrantes do movimento também acamparam no local de forma ilegal, já que a atividade é proibida pelo plano de manejo do parque.

Em nota, o IEF afirmou que o grupo comunicou a intenção de realizar atividades na área protegida com apenas dois dias de antecedência, sem atender ao prazo exigido pelo órgão, e encaminhou documentação incompleta. Os moradores e profissionais que atuam na região não aprovaram o evento e questionaram os métodos de integrantes do grupo.