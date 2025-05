Saiba qual cidade mineira agora tem Dia Municipal dos Legendários

São João del-Rei, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais, agora tem o Dia Municipal dos Legendários. Foi sancionada na última sexta-feira (23/5) a lei que institui data, que será comemorada anualmente em 26 de outubro e já integra o calendário oficial da cidade. A decisão do prefeito Nivaldo Andrade (PSL) veio após semanas de polêmica em torno de temas como religião, política e exclusão social.



De autoria do vereador Rafael Lima (PL), o projeto foi aprovado em dois turnos pela Câmara Municipal, mesmo diante de críticas de moradores e mudanças de posicionamento entre parlamentares. Com a sanção, a lei autoriza a realização de eventos e campanhas institucionais na data, com o objetivo de divulgar os princípios do grupo.

Na justificativa do projeto, o vereador afirmou que o movimento tem contribuído para ações sociais e reforço de valores morais. Ele citou, como exemplo, a atuação dos Legendários durante as enchentes no Rio Grande do Sul, quando o grupo organizou campanhas de arrecadação e prestou auxílio em áreas afetadas.

Rafael Lima alegou também que o grupo é centrado em Jesus Cristo e guiado por valores de amor, honra e unidade, promove o fortalecimento físico, emocional e espiritual dos indivíduos. Segundo ele, instituir a data é uma forma de reconhecer essa contribuição e reforçar valores que ajudam a construir uma comunidade mais unida e solidária.

Manifestações contra

A vereadora, Cassi Pinheiro (PT), que votou contra o projeto em primeiro turno, voltou a se manifestar após a sanção. Segundo ela, a medida é inconstitucional por ferir a laicidade do Estado e por beneficiar um grupo com características excludentes.“É um movimento restrito, caro, voltado apenas a homens. Institucionalizá-lo por meio de uma data oficial é reforçar estruturas patriarcais e abrir espaço para que uma organização de cunho religioso e comercial receba apoio com recursos públicos”, afirmou.

A sanção repercutiu nas redes sociais da Câmara Municipal e da prefeitura, com uma onda de críticas de moradores que questionaram a prioridade dada à proposta em meio a outros problemas estruturais da cidade. “É revoltante ver a cidade cheia de problemas transporte público ruim, água suja nas torneiras, esgoto a céu aberto e os vereadores preocupados em criar um dia para um movimento religioso voltado só para homens. Isso não é prioridade”, escreveu uma moradora.

Outro comentário destacou a falta de sintonia entre os parlamentares e a população: “O mais impressionante é a votação quase unânime. Eles dizem representar o povo, mas parecem completamente alheios às reais necessidades da população”.

A discussão não ficou somente nas redes sociais. Para a moradora Ruby Rivera, de 38 anos, nascida e criada em São João del-Rei, a instituição do Dia Municipal dos Legendários é uma decisão que ignora as reais urgências da cidade.

Ela relata ter enfrentado recentemente dificuldades para conseguir uma transferência médica para o pai de uma vizinha, internado na UPA em estado delicado. Diante desse cenário, ela considera inadmissível que o poder público priorize uma proposta voltada a um movimento religioso masculino. Para ela, a aprovação do projeto é reflexo de uma política pública desconectada da realidade da população.

O que é o movimento

Criado em 2015, o movimento Legendários se expandiu por vários países da América Latina e se consolidou no Brasil, principalmente entre grupos evangélicos. A proposta é incentivar homens a participar de retiros com atividades físicas intensas, orações e leitura bíblica, como forma de reforçar o papel de liderança familiar e desenvolvimento pessoal.

O evento mais conhecido do grupo é o “TOP” (Track Outdoor Potential), um acampamento de três dias em ambiente isolado, com provas de resistência, alimentação racionada e ausência total de contato externo.

Mesmo com a sanção, a polêmica em torno da proposta deve continuar. Parlamentares da oposição e entidades civis já sinalizaram que irão fiscalizar possíveis repasses públicos e questionar a constitucionalidade da lei, caso ela resulte em apoio institucional ao grupo “A cidade precisa de políticas públicas inclusivas, não de legitimar movimentos que segregam. Vamos acompanhar cada passo”, disse a vereadora Cassi Pinheiro.

Outras cidades também discutem a proposta

A discussão sobre o reconhecimento oficial do movimento não é exclusividade de São João del-Rei. Em Sete Lagoas, um projeto semelhante, de autoria do vereador Teo da Equoterapia Sgt. Gonzale (PODE), propõe a criação do Dia Municipal dos Legendários em 13 de julho. A proposta aguarda sanção do Executivo.

Já em Belo Horizonte, o vereador Wanderley Porto (PRD), que integra o movimento, apresentou em abril um projeto para instituir a data em 23 de julho, aniversário da fundação do grupo. O texto ainda está em tramitação na Câmara Municipal da capital.

Polêmicas

Entre os dias 10 e 13 de abril, uma travessia promovida pelo movimento Legendários acessou, sem autorização, o Parque Estadual da Serra do Ouro Branco, na Região Central de Minas Gerais, a cerca de 110km de Belo Horizonte. A ação gerou críticas por desrespeitar normas ambientais e regras do parque.

Além disso, no dia 31 de fevereiro, Machado Cherini, de 45 anos, morreu após passar mal durante uma trilha organizada pelo grupo em Rio Negro, município a 153km de Campo Grande (MS). O episódio reacendeu questionamentos sobre os riscos das atividades promovidas pelo movimento, que defende a restauração do “verdadeiro potencial masculino” por meio de experiências intensas.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino