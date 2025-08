Suspeito de ameaçar mulher e criança, cadeirante é esfaqueado

Um homem cadeirante de 47 anos foi esfaqueado nesta nesta terça-feira (5/8), em Uberaba (MG), na região do Triângulo. Dois suspeitos foram presos e encaminhados à delegacia. A Polícia Civil trata o caso como tentativa de homicídio.

Segundo a Polícia Militar (PM), o homem foi encontrado no bairro Jardim Maracanã, caído ao lado da cadeira de rodas, com sangramentos intensos no tórax e no abdômen. Perto dele, os policiais encontraram uma faca tipo camping, com lâmina parcialmente dentada. A vítima apresentava dois ferimentos no tórax, dois no braço esquerdo e um no abdômen. Os militares viram ainda um rastro de sangue, o que levantou a hipótese de que o ataque tenha ocorrido em outro ponto da rua.

O cadeirante foi socorrido pelo Samu e levado ao pronto atendimento do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Chegou consciente, mas precisou ser entubado para cirurgia de emergência. Moradores da região, que conheciam a vítima, indicaram o endereço dele à polícia.

Durante as buscas, uma mulher foi abordada em atitude suspeita e demonstrou nervosismo ao conversar com os policiais. Ela apresentou versões contraditórias: primeiro disse que um motorista de aplicativo procurava uma prostituta; depois, afirmou que seu primo, identificado como Vitor, esteve na casa dela para verificar um problema no carro. A residência da mulher fica perto do local do crime.

Por causa das contradições, os militares foram até a casa do primo da mulher. Ele negou envolvimento no início, mas acabou confessando o crime ao ser confrontado com o depoimento da prima. De acordo com seu relato, o cadeirante vinha ofendendo e ameaçando a mulher, além de perseguir a filha dela. O primo contou que tentou conversar com o cadeirante, mas foi atacado com uma faca. Ele afirma ter conseguido desarmá-lo e, em seguida, desferiu os golpes.

O carro usado na fuga foi localizado e apreendido. A perícia da Polícia Civil recolheu a faca usada no crime e um par de óculos escuros encontrado na cena. Os dois suspeitos foram encaminhados a uma unidade de saúde para avaliação médica e, em seguida, levados à delegacia, onde ficam à disposição da Justiça.