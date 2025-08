MG: homem dá facada no pescoço de rival, foge e é preso

Um homem de 27 anos foi preso na tarde desse domingo (3/8), suspeito de matar outro, de 49, no bairro Pirapitinga, em Ituiutaba (MG), no Triângulo Mineiro. De acordo com a Polícia Militar (PMMG), o crime, registrado como latrocínio, ocorreu na madrugada de domingo.

Conforme a PM, a vítima estava em casa em uma reunião com amigos quando, em determinado momento, houve um desentendimento entre ela e o suspeito. Durante a discussão, o autor do crime desferiu um golpe de faca no pescoço da vítima, que morreu no local.

Em seguida, o homem fugiu levando o carro e o celular da vítima. O veículo foi encontrado abandonado no cruzamento da Rua 26 com a Avenida 23, no Centro de Ituiutaba, e foi removido ao pátio credenciado. Já o suspeito foi localizado em uma residência no mesmo bairro e o celular da vítima foi recuperado.

Aos militares, ele alegou que golpeou a vítima em legítima defesa durante a briga. Ele foi preso e encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.