MG: operação em garimpo tem 13 prisões e mais de R$ 2,2 milhões em multas

A operação intitulada "Fogo no Garimpo" terminou com 13 pessoas presas e pouco mais de R$ 2,2 milhões em multas por garimpo ilegal no Sul de Minas. Participaram das diligências as polícias Militar e Federal, além do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e da Agência Nacional de Mineração (ANM).

Realizada na última terça-feira (5/8), a operação fiscalizou 17 alvos nos municípios de Conceição do Rio Verde, Elói Mendes, Três Corações e Varginha, percorrendo mais de 40 quilômetros ao longo dos rios Verde e Sapucaí. Durante a ação, as forças de segurança destruíram 12 dragas e apreenderam duas embarcações e dois motores de popa, e aplicaram 14 autos de infração e notificação.

Entre os impactos identificados pelas forças de segurança estão o assoreamento dos cursos d’água, a degradação dos ecossistemas aquáticos e a contaminação dos recursos hídricos, além de riscos diretos à fauna, à flora e à saúde da população.

Os resultados da operação foram divulgados pela assessoria da Polícia Militar. O tipo de mineral extraído no garimpo ilegal não foi especificado.

