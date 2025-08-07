Temperaturas sobem em BH e baixa umidade acende alerta
Termômetros de Belo Horizonte voltam a registrar temperaturas mais elevadas e tempo seco marca quinta-feira (7/8)
O frio está menos intenso em Belo Horizonte. As temperaturas mínimas se elevaram nesta quinta-feira (7/8). Já a umidade relativa do ar está abaixo do ideal para a saúde humana.
De acordo com a Defesa Civil de BH, a menor temperatura registrada foi de 13,4ºC na estação Cercadinho, na Região Oeste, às 7h, com sensação térmica de 2,5ºC. Na estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul, a mínima foi de 14,2ºC, às 5h35.
Conforme a previsão, o dia é de céu claro a parcialmente nublado, com máxima estimada de 28ºC. A umidade relativa do ar fica em torno de 25%, à tarde. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), índices abaixo de 30% são considerados risco à saúde.
Como fica o tempo em Minas Gerais?
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma massa de ar seco predomina em Minas Gerais deixando a tarde com névoa seca na maioria das regiões.
O dia é de céu parcialmente nublado a claro no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Nas demais regiões, a previsão indica céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.