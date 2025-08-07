Temperaturas sobem em BH e baixa umidade acende alerta

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O frio está menos intenso em Belo Horizonte. As temperaturas mínimas se elevaram nesta quinta-feira (7/8). Já a umidade relativa do ar está abaixo do ideal para a saúde humana.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a menor temperatura registrada foi de 13,4ºC na estação Cercadinho, na Região Oeste, às 7h, com sensação térmica de 2,5ºC. Na estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul, a mínima foi de 14,2ºC, às 5h35.

Conforme a previsão, o dia é de céu claro a parcialmente nublado, com máxima estimada de 28ºC. A umidade relativa do ar fica em torno de 25%, à tarde. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), índices abaixo de 30% são considerados risco à saúde.

Como fica o tempo em Minas Gerais?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma massa de ar seco predomina em Minas Gerais deixando a tarde com névoa seca na maioria das regiões.

O dia é de céu parcialmente nublado a claro no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Nas demais regiões, a previsão indica céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.

