PREVISÃO DO TEMPO

Temperaturas sobem em BH e baixa umidade acende alerta

Termômetros de Belo Horizonte voltam a registrar temperaturas mais elevadas e tempo seco marca quinta-feira (7/8)

Melissa Souza
07/08/2025 08:48

BH terá céu claro a parcialmente nublado nesta quinta-feira (7/8) crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

O frio está menos intenso em Belo Horizonte. As temperaturas mínimas se elevaram nesta quinta-feira (7/8). Já a umidade relativa do ar está abaixo do ideal para a saúde humana.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a menor temperatura registrada foi de 13,4ºC na estação Cercadinho, na Região Oeste, às 7h, com sensação térmica de 2,5ºC. Na estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul, a mínima foi de 14,2ºC, às 5h35.

Conforme a previsão, o dia é de céu claro a parcialmente nublado, com máxima estimada de 28ºC. A umidade relativa do ar fica em torno de 25%, à tarde. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), índices abaixo de 30% são considerados risco à saúde.

Como fica o tempo em Minas Gerais?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma massa de ar seco predomina em Minas Gerais deixando a tarde com névoa seca na maioria das regiões.

O dia é de céu parcialmente nublado a claro no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Nas demais regiões, a previsão indica céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.

