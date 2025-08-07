Assine
overlay
Início Gerais
CENTRO-SUL

'Calçadas estão iguais a queijo suíço', diz morador de bairro nobre de BH

Kleber Gonçalves, de 82 anos, convidou a reportagem para caminhar pelo Bairro Lourdes e mostrar as dificuldades de circular a pé pelas calçadas

Publicidade
Carregando...
Maria Antônia Rebouças*
Maria Antônia Rebouças*
Repórter
07/08/2025 04:00

compartilhe

Siga no
x
Kleber Gonçalves, de 82 anos diretor da associação de moradores (Pro Lourdes) reside no bairro desde 1986
Kleber Gonçalves, de 82 anos diretor da associação de moradores (Pro Lourdes) reside no bairro desde 1986 crédito: Marcos Vieira /EM/DA. Press

O Estado de Minas acompanhou, na última quarta-feira (30/7), o trajeto do arquiteto Kleber Gonçalves, de 82 anos, pelas ruas do Bairro Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O diretor da associação de moradores (Pro Lourdes) reside no bairro desde 1986 e relata dificuldades para circular a pé pela região, por conta dos buracos e do mau estado das calçadas.

“É lamentável o estado dos passeios no Bairro Lourdes. Os idosos, como eu, correm risco ao caminhar por eles. O passeio da Praça Marília de Dirceu está parecendo um queijo suíço, com tantos buracos”, escreveu Kleber ao Estado de Minas. A reportagem foi até a casa do arquiteto e o acompanhou por dois trajetos.

Leia Mais

O morador levou uma guia de seu Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) para a caminhada. "Somos muito desassistidos. Só no meu prédio são mais de 200 mil reais de imposto que a prefeitura arrecada", conta.

Praça Marília de Dirceu

Kleber conta que costuma ir andando até a praça. O trajeto tem apenas 450 metros e cerca de seis minutos de duração, começando na Rua São Paulo, onde ele mora, seguindo pela Rua Tomás Gonzaga e descendo pela Rua Curitiba.

No caminho, foram encontrados pelo menos cinco buracos nas calçadas. Mas, ao chegar à Praça Marília de Dirceu, a situação é ainda pior: os buracos são grandes e se espalham por todo o entorno. Kleber se locomove lentamente e afirma que precisa redobrar a atenção para não acabar caindo.

Na praça, o arquiteto também mostrou uma escada que ele não consegue subir por conta da ausência de corrimão.

Enquanto o arquiteto mostrava os problemas à reportagem, Rosemeire Esteves, de 42 anos, e Douglas Silva, de 36, que conversavam no local, concordaram com as críticas. Eles afirmaram já ter presenciado acidentes causados pelos buracos. “Trabalhamos aqui perto. O pessoal passa por aqui e tropeça direto”, disse Rosemeire.

Kleber conta que costuma fazer o trajeto para visitar o amigo e colega de profissão, Marcio Coscarelli, de 78 anos, que mora na Rua Marília de Dirceu. Marcio mora no local há cerca de 12 anos e explicou à reportagem que deixa de andar pelo bairro por conta da situação das calçadas. “Eu uso uma bengala para conseguir andar, então evito circular pelo bairro, pois é difícil ter equilíbrio com tantos buracos”, explica.

Kleber relata dificuldades de circular a pé pelo Bairro Lourdes por conta dos buracos e do mau estado das calçadas-Marcos Vieira /EM/DA. Press
Kleber relata dificuldades de circular a pé pelo Bairro Lourdes por conta dos buracos e do mau estado das calçadas Marcos Vieira /EM/DA. Press
Kleber mostra que não consegue subir as escadas da Praça por conta da ausência de corrimão-Marcos Vieira /EM/DA. Press
Kleber mostra que não consegue subir as escadas da Praça por conta da ausência de corrimão Marcos Vieira /EM/DA. Press
Kleber relata dificuldades de circular a pé pelo Bairro Lourdes por conta dos buracos e do mau estado das calçadas-Marcos Vieira /EM/DA. Press
Kleber relata dificuldades de circular a pé pelo Bairro Lourdes por conta dos buracos e do mau estado das calçadas Marcos Vieira /EM/DA. Press
Na Praça Marília de Dirceu, a situação é ainda pior: os buracos são grandes e se espalham por todo o entorno-Marcos Vieira /EM/DA. Press
Na Praça Marília de Dirceu, a situação é ainda pior: os buracos são grandes e se espalham por todo o entorno Marcos Vieira /EM/DA. Press
Praça Marília de Dirceu, a situação é ainda pior: os buracos são grandes e se espalham por todo o entorno-Marcos Vieira /EM/DA. Press
Praça Marília de Dirceu, a situação é ainda pior: os buracos são grandes e se espalham por todo o entorno Marcos Vieira /EM/DA. Press
Kleber Gonçalves, de 82 anos diretor da associação de moradores (Pro Lourdes) reside no bairro desde 1986-Marcos Vieira /EM/DA. Press
Kleber Gonçalves, de 82 anos diretor da associação de moradores (Pro Lourdes) reside no bairro desde 1986 Marcos Vieira /EM/DA. Press
Praça Marília de Dirceu, a situação é ainda pior: os buracos são grandes e se espalham por todo o entorno-Marcos Vieira /EM/DA. Press
Praça Marília de Dirceu, a situação é ainda pior: os buracos são grandes e se espalham por todo o entorno Marcos Vieira /EM/DA. Press
Kleber relata dificuldades de circular a pé pelo Bairro Lourdes por conta dos buracos e do mau estado das calçadas-Marcos Vieira /EM/DA. Press
Kleber relata dificuldades de circular a pé pelo Bairro Lourdes por conta dos buracos e do mau estado das calçadas Marcos Vieira /EM/DA. Press
Kleber relata dificuldades de circular a pé pelo Bairro Lourdes por conta dos buracos e do mau estado das calçadas-Marcos Vieira /EM/DA. Press
Kleber relata dificuldades de circular a pé pelo Bairro Lourdes por conta dos buracos e do mau estado das calçadas Marcos Vieira /EM/DA. Press

Coscarelli relatou ao Estado de Minas que, há cerca de um ano, tropeçou e caiu enquanto fazia um trajeto de apenas 70 metros, na rua de casa. “Não tive ferimentos graves, mas a situação é inadmissível”, relata.

Calçadas esburacadas

A reportagem também acompanhou Kleber por um segundo trajeto, que ele costuma fazer aos fins de semana. O arquiteto conta que é natural de Paracatu, na Região Noroeste de Minas Gerais, município famoso por seu pão de queijo, e isso explica por que a ida ao mercado virou um hábito. “Aos fins de semana, eu vou ao Mercado Central comprar ingredientes para cozinhar e fazer pão de queijo para o café da manhã.”

Partindo de sua casa, na Rua São Paulo, ele gasta cerca de 15 minutos até o Mercado Central, na Avenida Augusto de Lima, Região Central de BH. Durante o percurso, é possível encontrar mais de 10 buracos nos passeios.

Kleber contou à reportagem que a esposa, Célia Assis, de 70 anos, tropeçou e caiu enquanto passava pela esquina da Rua São Paulo com a Avenida Bias Fortes, há cerca de 15 dias. “Eu levei um tombo e fiquei um mês com o joelho doendo. Sangrou e fiquei toda roxa”, conta Célia, que foi socorrida por trabalhadores do comércio local.

Um dos trechos mais críticos fica na mesma rua, próximo à esquina com a Avenida Álvares Cabral, onde é possível notar diversas crateras agrupadas. Ainda na Rua São Paulo, próximo ao número 1543, os buracos chegam a interromper o piso tátil (placas com relevos que guiam pessoas com deficiência visual e alertam sobre obstáculos).

O que diz a Prefeitura

Questionada, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que a Subsecretaria de Zeladoria Urbana reconhece as demandas existentes na Praça Marília de Dirceu, e os reparos estão incluídos na programação da Gerência Regional de Manutenção Centro-Sul, com previsão de início neste semestre.

A respeito das calçadas, o executivo municipal informa que segue as determinações do Código de Posturas do Município, que estabelece que a responsabilidade pela manutenção, construção e conservação dos passeios públicos é dos respectivos proprietários.

“A Secretaria Municipal de Política Urbana, por meio da Fiscalização de Controle Urbanístico Ambiental, realiza um trabalho rotineiro de conscientização e educação urbana, bem como promove vistorias regulares para verificar construções irregulares, ausência de acessibilidade e falta de manutenção nas calçadas”, informou em nota.

Segundo dados da PBH, foram realizadas 4.959 vistorias em 2023, com a emissão de 691 multas. Em 2024, o número subiu para 5.950 vistorias e 902 multas. De 2023 para 2024, houve um crescimento de 30,5% nas multas (de 691 para 902).

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Neste ano, de janeiro a julho, já foram aplicadas 528 multas. Se mantido o ritmo, 2025 pode terminar com mais de mil multas, o maior número dos últimos três anos.

As penalidades por irregularidades na construção, acessibilidade ou manutenção dos passeios variam de R$ 470,82 a R$ 2.354,11, podendo dobrar em casos de reincidência, ou seja, se o proprietário não realizar os reparos e for autuado novamente pela infração.

Denúncias podem ser feitas pelos canais oficiais da Prefeitura: Portal de Serviços, aplicativo PBH APP ou pelo telefone 156.

Tópicos relacionados:

bairro-lourdes bh buraco iptu lourdes moradores pbh

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay