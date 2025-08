Família oferece R$ 1 mil de recompensa por cadela desaparecida em BH

Uma família da Região Norte de Belo Horizonte (MG) está em busca desesperada por Laura, uma cadelinha sem raça definida que desapareceu após ser atropelada na manhã de terça-feira (5), no bairro São João Batista, em Venda Nova. Como forma de sensibilizar quem possa encontrá-la, os tutores estão oferecendo uma recompensa de R$ 1 mil para quem devolver a cadelinha.

Laura tem cerca de 1 ano de idade, é de porte pequeno, pelagem caramelo clara e usava uma bandana vermelha quando desapareceu. Ela vive com a família há cerca de oito meses, quando foi resgatada das ruas. Inicialmente acolhida como lar temporário, acabou conquistando o coração de todos e foi adotada definitivamente.

Segundo a tutora Nyna Alves, Laura é uma cachorra tímida e assustada com estranhos, possivelmente em razão dos traumas que viveu na rua. Na manhã de terça-feira (5/8), ao ver dois cachorros do outro lado da rua, correu em direção ao portão aberto, foi atropelada por um carro cujo motorista fugiu sem prestar socorro e, em pânico, a cachorrinha escapou correndo pelas ruas do bairro.

“Ela tem pavor de barulho de carro. Talvez já tenha sido atropelada antes de ser resgatada. Ela se assustou, correu e sumiu. Estamos completamente desolados, sem chão, principalmente minhas duas filhas, que estão muito abaladas com tudo isso”, conta Nyna. “A Laura era a mais frágil da casa, muito mimada, sempre precisando de cuidados. É difícil até explicar o tamanho do vazio.”

Laura foi vista pela última vez ainda na noite de terça-feira, na Avenida Guarapari, já na região do bairro Santa Amélia. Desde então, a família tem feito buscas a pé e pelas redes sociais.

“Não é por ego, é por amor mesmo. A Laura trouxe leveza para dentro de casa. As crianças estão em prantos. Estamos pedindo ajuda porque ela precisa voltar. É como se faltasse um pedaço da nossa família”, relata a tutora.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro da cadelinha pode entrar em contato com a família pelo telefone (31) 98206-7862.