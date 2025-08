Rua de BH terá sentido de circulação alterado a partir da próxima semana

Quem dirige pela Região Norte de Belo Horizonte (MG) deve se preparar para mudanças no trânsito. A Rua Dois Mil Quatrocentos e Dezessete, no bairro Etelvina Carneiro, terá o sentido de circulação alterado a partir do dia 12 de agosto.

O trecho entre a Rua Ipê do Campo e a Rua Lírios do Campo, que atualmente funciona em mão dupla, passará a operar em mão única nesse mesmo sentido. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM).

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a mudança tem como objetivo organizar o fluxo de veículos, aumentar a segurança viária e melhorar a circulação na região.