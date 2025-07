BH: mais uma etapa das obras na Avenida Cristiano Machado é liberada

A circulação de veículos em dois acessos do Viaduto Sargento Roger Dias, na interseção das avenidas Cristiano Machado e Waldomiro Lobo, no Bairro Guarani, Região Norte de Belo Horizonte, foi liberada nesta quarta-feira (16/7). De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a liberação deve aliviar o tráfego nesse cruzamento.

O ponto de encontro entre as avenidas é um dos principais gargalos do trânsito na capital mineira e as obras devem aliviar o fluxo caótico, que causa transtornos a motoristas e pedestres.

Para moradores da região, a obra era necessária e deve facilitar a passagem dos veículos, além de oferecer mais segurança para quem transita pelo local a pé. Nascido e criado na região, o radialista e ex-presidente da associação de moradores do bairro Guarani Ney Santos avalia a obra positivamente.

"A gente passa aqui todos os dias. Nos horários de pico, o gargalo é muito grande, pois dá acesso para o Aeroporto de Confins e aos bairros Heliópolis e São Bernardo. O fluxo aqui é enorme. Esses acessos que estão sendo entregues hoje, com certeza, vão melhorar muito o fluxo dos veículos aqui na região", diz.

Santos relata, que antes do início das obras, o local era um caos. Agora, com as alças do viadutos, ele observa melhoria no trânsito. Para ele, que passa na região todos os dias, é perceptível que o fluxo de veículos foi desafogado. Do ponto de vista de pedestre, ele acredita que, ao fim das obras, poderá realizar suas caminhadas diárias com mais tranquilidade.

Duas alças

No dia 23 de junho, a segunda alça do viaduto foi liberada e, agora, o acesso de veículos vindos do bairro São Bernardo para a Avenida Cristiano Machado, sentido Aeroporto de Confins, também pode ser utilizado. Segundo o gerente de operações da BHTrans, Everaldo da Mata, a liberação de hoje pretende melhorar o trânsito.

"Essas duas alças são muito importantes para garantir a mobilidade e fluidez aqui na Cristiano Machado e na Waldomiro Lobo. A primeira alça vai garantir que quatro linhas de ônibus percorram o itinerário que nós fazemos com o desvio menor em até 600 metros, ou seja, vai garantir muito mais conforto para os usuários dessas linhas e desafogar também um bocado aqui na Waldomiro Lobo", explica Everaldo.

Já o segundo acesso será para veículos que vêm da Avenida Cristiano Machado, sentido bairro, em direção ao Bairro São Bernardo. O gerente de operações explica que a liberação da outra alça vai permitir que a travessia improvisada, feita para a intervenção, seja retirada. No entanto, não há previsão para que isso ocorra, já que as obras continuam.

Linhas de ônibus beneficiadas

Além de veículos particulares, os viadutos e os novos acessos serão utilizados pelas linhas de ônibus 705, 706, 707, 8550, S55 e S70. De acordo com a PBH, as estruturas permitirão viagens mais rápidas para os coletivos que atravessam a Avenida Cristiano Machado.

Para orientar os condutores sobre as novas opções de trajeto na região, foram implantadas placas. Agentes da BHTrans estiveram no local na manhã desta quarta para monitorar o trânsito e esclarecer dúvidas de motoristas e pedestres.

Ações pendentes



As obras dos viadutos começaram no segundo semestre de 2022 e foram um dos destaques da campanha do então prefeito Fuad Noman (PSD) nas eleições municipais de 2024. Conforme o Executivo municipal, o principal objetivo da intervenção é aumentar a capacidade de tráfego da Avenida Cristiano Machado e reduzir os congestionamentos que se concentram nas regiões Norte, Pampulha e Venda Nova.

O custo total do empreendimento é estimado em R$ 104,8 milhões, financiados pela Corporação Andina de Fomento e por recursos do Tesouro Municipal. A Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) é responsável pela supervisão das obras.

Conforme o plano funcional de trânsito do viaduto na interseção da Avenida Waldomiro Lobo, as alças de acesso da saída da Avenida Cristiano Machado, sentido Heliópolis, ainda estão pendentes. Isso inclui as conexões nos sentidos dos bairros Guarani e Aeroporto, que estão em andamento, além de outros ajustes menores, segundo a prefeitura.

Homenagem ao sargento Roger Dias

O viaduto recebeu o nome oficial de “Sargento Roger Dias” em homenagem ao policial morto durante uma abordagem em janeiro de 2024.

A homenagem será oficializada para todo o complexo viário após a conclusão das obras. O prefeito destacou a importância da homenagem: "Quem atira contra a polícia atira contra o Estado. Ali não morreu apenas um policial, ali morreu o Estado".