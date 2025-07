Novos viadutos da Avenida Cristiano Machado serão liberados nesta quarta

O tráfego de veículos em dois acessos do Viaduto Sargento Roger Dias, na interseção das avenidas Cristiano Machado e Waldomiro Lobo, no Bairro Guarani, Região Norte da capital, será liberado nesta quarta-feira (16/7). De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), placas foram implantadas no trecho para orientar os condutores. Equipes da BHTrans também serão deslocadas para monitorar o trânsito no local.

Um dos acessos direcionará os veículos provenientes do Bairro São Bernardo para a Avenida Cristiano Machado, no sentido do Aeroporto de Confins, na região metropolitana da capital. O outro acesso ligará o tráfego vindo da Avenida Cristiano Machado, em direção à rodovia MG-010, aos bairros São Bernardo e Heliópolis, ambos também na Região Norte de Belo Horizonte.

Além dos veículos particulares, os viadutos e os novos acessos serão utilizados pelas linhas de ônibus 705, 706, 707, 8550, S55 e S70. De acordo com a PBH, as estruturas permitirão viagens mais rápidas para os coletivos que atravessam a avenida Cristiano Machado.

As obras dos viadutos da avenida Waldomiro Lobo começaram no segundo semestre de 2022 e foram um dos destaques da campanha do então prefeito Fuad Noman (PSD) nas eleições municipais de 2024. De acordo com a PBH, o principal objetivo da obra é aumentar a capacidade de tráfego da avenida Cristiano Machado e reduzir os congestionamentos, beneficiando as regiões Norte, Pampulha e Venda Nova.

O custo total do empreendimento é estimado em R$ 104,8 milhões, financiados pela Corporação Andina de Fomento e por recursos do Tesouro Municipal. A Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) é responsável pela supervisão das obras.

O primeiro viaduto foi liberado ao tráfego em novembro de 2024, e o segundo, em junho de 2025. A previsão da PBH é de que os trabalhos sejam concluídos no segundo semestre de 2025. Após a liberação das novas pistas, ainda ocorrerão obras de acabamento, paisagismo e outras intervenções na urbanização do entorno.