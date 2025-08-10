Idoso é morto com facada nas costas durante festa na Grande BH
Vítima teria dançado com uma mulher que conheceu na festa, causando uma briga entre ela e o marido; casal suspeito de cometer o crime fugiu
Um homem de 60 anos foi morto com uma facada nas costas em uma festa na cidade de São Joaquim de Bicas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada deste domingo (10/8). O caso ocorreu no Acampamento Pátria Livre, ocupação localizada no bairro Queixo do Funil.
De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima conheceu uma mulher, de 37 anos, durante a festa. No desenrolar do evento, eles começaram a dançar, mas o marido dela, de 35 anos, não gostou e o casal se desentendeu.
Depois de brigar, o casal se aproximou da vítima e atacou o homem com um golpe de faca nas costas. A polícia não encontrou testemunhas no local do crime, nem os suspeitos. A perícia constatou a morte com um único golpe. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).