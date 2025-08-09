Jovem que roubava motos é morto com 15 tiros na Grande BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um jovem de 22 anos foi morto com cerca de 15 tiros no final da noite dessa sexta-feira (8/8) em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Por volta de 23h20, dois motociclistas abordaram o homem na rua Rio Tucuruí, no bairro Guadalajara, dispararam tiros contra a cabeça, peito e pescoço do homem e fugiram.

De acordo com o boletim de ocorrência, quando a Polícia Militar (PMMG) chegou ao local, encontrou o corpo caído sobre a moto na rua. Foram identificados ferimentos por balas e exposição de massa encefálica. Conforme relato de moradores, o jovem estava parado quando foi surpreendido pelos suspeitos. Informações sobre a aparência deles e dos veículos utilizados não foram repassadas.

O pai da vítima contou aos policiais que o filho tinha envolvimento no roubo de motos e que, nesta semana, se desentendeu com dois homens, identificados como Joãozinho e Pedro. A dupla teria cobrado que a vítima pagasse um advogado para um comparsa de apelido Gaguinho, preso na quinta-feira (7/8) por receptação de motos. Ao negar o pagamento, o jovem foi ameaçado de morte.

A perícia identificou que a vítima foi atingida mais de 15 vezes. As armas usadas no crime foram uma de calibre 9 milímetros (mm) e a outra, uma .40. Câmeras de segurança da região podem auxiliar nas investigações. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

