EM INVESTIGAÇÃO

BH: suspeito de matar morador de rua é preso na Praça Raul Soares

Crime foi cometido em 15 de abril deste ano no Bairro Santa Mônica. Após agredir e matar a vítima, suspeito fugiu e teria passado a viver nas ruas da capital

Clara Mariz
08/08/2025 18:35

Praça Raul Soares
Imagens de câmera de segurança flagraram o momento que o homem desferiu socos, chutes e golpeou a vítima com um objeto perfurante crédito: Leandro Couri / EM / D.A Press

Um homem, de 25 anos, apontado como o principal suspeito de agredir e matar uma pessoa em situação de rua no Bairro Santa Mônica, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, foi preso nessa quinta-feira (7/8). Ele estava foragido, mas foi encontrado na Praça Raul Soares, no Centro da capital

Na madrugada de 15 de abril deste ano, o suspeito abordou a vítima na Avenida Doutor Álvaro Camargos. Imagens de câmera de segurança flagraram o momento em que o homem desferiu socos, chutes e golpeou a vítima com um objeto perfurante. 

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), durante os procedimentos foi levantado que o investigado fugiu depois do crime e passou a morar na rua. A medida teria sido tomada para  despistar a polícia. 

Ao ser preso, o homem confessou que cometeu o homicídio. No entanto, não informou a motivação do crime. Ele foi encaminhado ao sistema prisional. “O inquérito policial aguarda conclusão de laudos para ser finalizado”, informou a PCMG.

