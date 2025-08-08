BH: suspeito de matar morador de rua é preso na Praça Raul Soares

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um homem, de 25 anos, apontado como o principal suspeito de agredir e matar uma pessoa em situação de rua no Bairro Santa Mônica, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, foi preso nessa quinta-feira (7/8). Ele estava foragido, mas foi encontrado na Praça Raul Soares, no Centro da capital.

Na madrugada de 15 de abril deste ano, o suspeito abordou a vítima na Avenida Doutor Álvaro Camargos. Imagens de câmera de segurança flagraram o momento em que o homem desferiu socos, chutes e golpeou a vítima com um objeto perfurante.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), durante os procedimentos foi levantado que o investigado fugiu depois do crime e passou a morar na rua. A medida teria sido tomada para despistar a polícia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao ser preso, o homem confessou que cometeu o homicídio. No entanto, não informou a motivação do crime. Ele foi encaminhado ao sistema prisional. “O inquérito policial aguarda conclusão de laudos para ser finalizado”, informou a PCMG.