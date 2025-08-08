Assine
CUIDADO COM OS PETS

BH vai ter Dia D de vacinação contra raiva em animais neste mês

A doença pode ser contraída por mamíferos, inclusive o ser humano. A vacinação é a melhor forma de controlar o vírus.

JM
Júlia Melgaço*
08/08/2025 15:45

De acordo com o Ministério da Saúde, entre 2015 e 2024, foram registrados 241 casos de raiva em cães e gatos no Brasil, sendo que 77,2% dos registros são em cães domésticos
Cães e gatos vão poder ser vacinados contra a raiva gratuitamente neste mês. A Prefeitura de Belo Horizonte vai realizar a imunização em 300 pontos distribuídos por todas as regionais do município. 

Poderão receber a dose animais a partir de três meses de idade, incluindo fêmeas gestantes. De acordo com a Prefeitura de BH, a mobilização para imunização busca manter o controle do vírus na capital mineira, que não registra casos da doença em humanos desde 1984. 

No dia da aplicação da dose, é recomendado que os cães sejam levados com coleira ou guia. Já os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas, para garantir a segurança dos animais. Após a imunização, é aconselhado que os pets descansem em casa, com água e alimentação. 

O Dia D de vacinação contra a raiva acontece em 23 de agosto, das 8h às 17h. Os endereços dos pontos de vacinação estão disponíveis no Portal da Prefeitura de BH. 

O que é a raiva animal? 

A raiva é uma doença infecciosa, causada pelo Vírus do gênero Lyssavirus, que pode ser contraído por mamíferos, inclusive o ser humano. De acordo com o Ministério da Saúde, entre 2015 e 2024, foram registrados 241 casos de raiva em cães e gatos no Brasil, sendo que 77,2% dos registros são em cães domésticos. 

Os sintomas mais comuns são aumento de temperatura, anorexia, dor de garganta, irritabilidade e inquietação. A infecção pode progredir, surgindo manifestações mais graves, como delírios, espasmos musculares involuntários, generalizados ou convulsões.

A doença pode ser transmitida ao homem pela saliva de animais infectados, por meio de mordidas, mas também arranhões ou lambidas. Em caso de acidente com animais potencialmente transmissores da raiva, é recomendado que a vítima vá ao centro de saúde mais próximo para iniciar o Programa de Profilaxia da Raiva Humana.

