BH revoga estado de emergência após estabilização de doenças respiratórias
Capital mineira teve quase 6 mil internações por SRAG em 2025; idosos e bebês foram os mais afetados
Pouco mais de três meses após declarar estado de emergência em saúde pública devido ao aumento expressivo de casos de doenças respiratórias, Belo Horizonte oficializou nesta sexta-feira (8/8) a revogação da medida. A decisão, publicada no Diário Oficial do Município (DOM), foi tomada com base na estabilização dos indicadores epidemiológicos e na queda da demanda por atendimentos em unidades de saúde.
Desde o início do ano, a capital mineira já soma 5.955 internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), quadro clínico que pode ser causado por vírus, bactérias ou fungos e compromete seriamente a função respiratória. Somente durante a vigência do decreto, foram 3.845 hospitalizações, com maior impacto sobre idosos (1.735 internações, ou 45,1%) e bebês com menos de um ano (727 casos, ou 18,9%).
A faixa etária de adultos entre 20 e 59 anos, tradicionalmente menos afetada em surtos sazonais, também chamou a atenção das autoridades neste ano. Foram 773 internações nesse grupo, o equivalente a 20,1% do total registrado durante a vigência da emergência. A gravidade do cenário motivou o Ministério da Saúde a liberar um repasse emergencial de R$ 50 milhões, destinados ao reforço no atendimento dessa faixa etária.
O surto de doenças respiratórias causou a morte de 457 pessoas em Belo Horizonte entre janeiro e julho deste ano. O estado de emergência permitiu que a prefeitura de Belo Horizonte atuasse com maior agilidade para conter a escalada de casos. Entre as ações viabilizadas pela medida, estiveram a contratação temporária de profissionais de saúde, a compra emergencial de insumos e a abertura de novos leitos hospitalares.
Durante o período mais crítico, a prefeitura ampliou a estrutura da rede assistencial, com reforço do plantão pediátrico nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e a criação de 43 novos leitos infantis: 20 no Hospital Odilon Behrens, 10 no Hospital da Baleia e 13 no Hospital das Ciências Médicas.
Além disso, o governo estadual, por meio da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), também disponibilizou mais de 40 leitos adicionais em unidades de referência, contribuindo para aliviar a pressão sobre os hospitais da capital.
A queda sustentada nos índices de internação e mortalidade foi atribuída, segundo a prefeitura, a um conjunto de fatores. Além do reforço na assistência hospitalar, a vacinação em massa contra vírus respiratórios, como o influenza e o vírus sincicial respiratório (VSR), desempenhou papel crucial para conter o avanço da SRAG.