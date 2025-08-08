Foragido da Justiça morre baleado em confronto com a PM na Grande BH

Um homem de 38 anos, foragido da Justiça, foi morto em um confronto com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) no bairro Chácaras Reunidas São Vicente, em São José da Lapa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde dessa quinta-feira (7/8).

Segundo a polícia, o homem tinha mandado de prisão em aberto e era conhecido no meio policial por já ter passagens por receptação e tráfico de drogas.

De acordo com o boletim de ocorrência, os militares receberam informações de que o procurado dirigia um Chevrolet Classic preto e estava armado. Os policiais encontraram o veículo e ordenaram que parasse, mas o motorista desobedeceu e iniciou uma fuga em alta velocidade.

Outra viatura foi acionada para reforçar as buscas pelo suspeito e o encontrou na Rua Brasília. Novamente, o motorista ignorou a ordem de parada e fugiu, provocando uma batida frontal com a viatura. Conforme os registros, os veículos tiveram perda de controle momentânea e o foragido atirou contra os militares, que revidaram.

O homem ainda conseguiu religar o carro e, mesmo com o pneu furado e com vazamento de óleo, prosseguiu a fuga. Ele parou na Rua Governador Milton Campos, entrou em uma casa e escapou pelos fundos.

Segundo a PM, o endereço foi identificado como a casa da mãe dele. Depois de procurar os militares, uma testemunha relatou que estava no carro com o homem no momento da perseguição e foi deixada por ele na casa dos familiares, onde foi amparada sem ferimentos.

Fuga e ataque

A perseguição seguiu com acompanhamento aéreo em uma área de sítios com mata e os militares perceberam que ele entrou em uma casa na Rua Brasília. A equipe pulou o muro e encontrou o homem em uma área de churrasco.

Segundo o boletim policial, o foragido saiu de um banheiro, sacou uma arma e a apontou para os militares que, sem esconderijo, atiraram contra ele. O homem foi atingido no tórax e encaminhado com vida ao Hospital Risoleta Neves, na Região Norte da capital, mas morreu na unidade de saúde.

No carro, foram recolhidos dois carregadores municiados, munições avulsas e uma pistola 9 milímetros. O veículo foi removido ao pátio e o local passou por perícia.

As armas utilizadas na ocorrência, a encontrada no carro e as munições foram encaminhadas para a Delegacia da Polícia Civil, que segue com o caso. A Corregedoria da Polícia Militar também acompanha a ocorrência.